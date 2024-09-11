中秋全民瘋烤肉 楓康引進Joyvio椰青椰子水搭烤肉最適配

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲今日在楓康超市東山店舉辦泰國Joyvio椰青椰子水上架發布會，香港區銷售經理黃家倫等人與會。（圖／記者金武鳳攝，2024.9.11)

中秋烤肉已成全民運動，吃烤肉搭冰可樂很適配，不過今年有不一樣的選擇，由楓康超市領先業界進口上市的泰國Joyvio椰青椰子水，標榜純天然，果汁清甜帶點獨特奶香，搭配烤肉既好喝又健康，是烤肉時選擇飲品的新選項。楓康超市表示，Joyvio椰青選用泰國香水奶椰，這個品種在泰國是不允許樹苗出口的保護品種，每一株椰子都是精心培育、並由經驗豐富的專業人士挑選和分類，選用精心挑選的優質大果，而且都是以人工用刀剝落綠外皮，並且修剪成鑽石形狀。採摘、加工及包装後，在運輸時全程進行0-4℃冷藏冷鏈控制，以確保它們以最新鮮的狀態到達。Joyvio椰子果形飽滿，肉Q彈汁足，果汁清甜带有獨特的奶香，包裝鮮艷、附開椰器和吸管，易開易喝，是夏天解渴的好選擇，不僅可以迅速補充身體所需的水分，還擁有豐富的電解質，包括鈉、鉀、鈣、鎂等，可以幫助補充體內所需的電解質，是最天然健康的飲品。正值中秋烤肉季，天然健康的Joyvio椰青，最適合搭配烤肉，低糖、低熱量、天然又健康，是今年中秋最推薦的烤肉必選飲品。除此之外，今年中秋楓康超市獨家推出肉多多和魚鮮鮮烤肉拼盤，親民價格就可以享受多種肉品和海鮮美味，讓小資族與小家庭也能輕鬆享受烤肉的樂趣。今日在楓康超市東山店舉辦泰國Joyvio椰青椰子水上架發布會，香港區銷售經理黃家倫、大灣公司營運長謝玉珠與楓康超市部主管林明圖協理親自出席，為大家介紹Joyvio椰青的特點，現場再舉辦有趣的喝椰青搶快比賽，看看誰最快把椰子水喝完，還有排隊價雞蛋一盒10元等多種好康，吸引不少消費者選購。