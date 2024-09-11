最強E人陳念琴開球突打拳嚇到江少慶　撞臉張育成驚「真的很像」

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▲陳念琴開球用力一丟投出「挖地瓜」，隨後即興揮出組合拳，捕手江少慶被嚇到不知所措，陳念琴笑稱：「江少慶真的很帥，但好像被我的動作嚇到了。」（圖／富邦悍將提供）

▲陳念琴生涯第四次擔任職棒開球嘉賓，也是首次在新莊棒球場開球，並和Fubon Angels一起跳應援曲，感受職棒熱血氛圍。（圖／富邦悍將提供）

台灣「拳擊女王」陳念琴在巴黎奧運勇奪女子66公斤級銅牌，今日（11日）帶著這份榮耀來到新莊棒球場，擔任富邦悍將的開球嘉賓。超級E人個性的陳念琴在開球後還即興打了一套組合拳，讓接球捕手江少慶一時被嚇到。而有趣的是，網友常說她和張育成長得相像，今天在球場見到張育成本人時，陳念琴更是驚訝地笑說：「真的很像欸！」在開球前，陳念琴特地練習了30分鐘，想把自己在賽場上的氣勢傳遞給富邦悍將球隊和球迷。開球時，她不僅使出全力，還帶動全場喊出她的招牌口號：「我相信富邦可以！」全隊的士氣瞬間被點燃。開球過程中，陳念琴用力一丟，不小心投出了一顆「挖地瓜」，她表示：「我也不知道有沒有催球速，教練只說丟就對了，還好沒傷到江少慶。」開球後，她即興揮出一套組合拳，讓江少慶不知所措，陳念琴笑說：「江少慶真的很帥，但看起來有點被我的動作嚇到。」原本安排的接球捕手是高國麟，陳念琴透露，奧運期間高國麟一直關注她的比賽，每一場賽後都會傳訊息給她鼓勵。她感動地表示：「我們都是運動員，在場上互相為彼此加油，我也希望能把自己的能量傳遞給大家。」這是陳念琴第四次擔任開球嘉賓，但卻是她第一次在新莊棒球場開球，讓她感到非常特別，甚至還和富邦悍將啦啦隊Fubon Angels一起跳應援曲，感受職棒熱血氣氛。有趣的是，許多網友認為陳念琴和張育成長得非常神似，今天見到張育成本人時，讓陳念琴不禁驚呼：「我們真的長得很像欸！」兩人還特地合影留念，讓她對這位活潑的學長留下深刻的印象。奧運結束後，陳念琴逐漸從選手轉為陪練員，專注於協助學弟妹的訓練與成長。她表示：「接下來她們還有國手選拔賽，我希望能幫助她們繼續提升，為未來的賽事做好準備。」