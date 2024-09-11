BTS SUGA酒駕只被罰36萬？檢方準備簡單處理　再惹韓國民眾暴怒

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▲SUGA罰金的消息一公開後也再度登上韓網熱帖，不只韓國民眾對此事相當氣憤，連粉絲也忍不住出言嘲諷。（圖／합뉴스 Yonhapnews YouTube）

▲SUGA當時的酒精含量高達0.227%，不只遠遠超過吊銷駕照的標準，還直接成為近年「酒駕偶像」的榜首。（圖／IG agustd）

韓國男子天團BTS（防彈少年團）的成員SUGA（閔玧其）早在今年8月爆出酒駕爭議，醉後駕駛電動車的他因自摔遭警方調查，並當場被吊銷駕照。酒駕消息一公布後也引起外界一片譁然。事發至今已過去一個月，雖然韓國檢調單位未曾公開對SUGA的具體懲處，但昨（10）日卻有多家韓國媒體爆料，檢調單位已對SUGA做出繳納1500萬韓元（約36萬台幣）罰金的處份，對明星而言九牛一毛的罰金也再次引起民憤。據韓國媒體報導，有法律界的消息指出，首爾西部地方檢察院刑事2處已經以涉嫌違反道路交通法，對SUGA開罰韓元1500萬（約台幣36萬元）的罰金，並且由於他的違規行為較輕，僅會採取簡易起訴，雖會對SUGA作出相應的處罰，但裁判過程只會以書面資料審理，不會正式開庭裁決。消息一公開後也再度登上韓網熱帖，罵聲一片，不只韓國民眾對此事相當氣憤，忍不住出言嘲諷：「1500萬元對他們這種程度的偶像而言根本不算什麼吧？」、「就罰這點不痛不癢的錢，根本記不住教訓」、「作為偶像這種有一定影響力的人應該被罰得更重吧？」，就連粉絲也不減希望SUGA退團的呼聲，深怕SUGA酒駕一事會牽連到其他成員，與團體在韓國的發展。上月6日，SUGA在首爾龍山區結束與朋友的酒會後，獨自駕駛電動車返家，騎上人行道過彎時，當街自摔引起巡邏員警的關注，經過酒測，竟發現SUGA當時的酒精含量高達0.227%，不只遠遠超過吊銷駕照的標準，還成為近年「酒駕偶像」的榜首。雖然SUGA隨即出來解釋並還原當時狀況，但卻被指出與警方說法不符，直到月底才現身首爾龍山警察局鞠躬致歉。