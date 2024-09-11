「新新併」新價仍低於中信金　林維俊：雙方數字不對等

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新新併又出現新變化！新光金、台新金今（11）日下午召開臨時董事會，晚間8時在證交所召開重訊說明會，宣布台新金以0.6720股普通股加計0.175辛種特別股，換取新光金1股普通股，調整後轉換價格為每股14.18元，相較原訂價格調高，25%，叫戰中信金意味濃。中信金8月23日晚間宣布，以當時每股收購價格14.55元，且第一階段收購目標從原本的25％拉高至51％，希望有機會一次取得新光金控過半股權，被視為挑戰新新併。媒體提問，雖然新新併每股價格為14.18元，較先前有所調升，但仍舊低於中信金日前所公布價格。對此，台新金總經理林維俊認為，拿台新數字與中信金並不對等，因為台新金與新光金是「對等合併」，是經過兩年努力，做了非常多調查及專家做出縝密計算，才達到這個數字，但是法律對於公開收購要求比較寬鬆，只要董事會同意就可以喊一個價格，這是第一大不同。其次，中信金尚未取得主管機關核准，能不能核准都還是不確定因素，是否可能開價擾亂市場秩序還不確定。中信金是要收購51%股權，剩餘至少49%的價格是多少還不確定，而台新是針對100%股東的交換。他更提到，這週外界討論到「紅火案」被駁回、誠信等問題，這些也會影響到主管機關裁決，「這兩個比較不完全一樣，一個是合議對等，針對百分之百的股東，我們是個正派經營的公司，另外一邊還有很多不確定因素。」最後他說，三家公司都是上市公司，大家股價上上下下，很難講明天價格還會比較低。