大蛇丸「母胎單身31年」終結！嗨曬超正女友高清照：我先走一步了

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▲插畫家洋蔥還特地為大蛇丸繪製與女友的畫像。（圖／大蛇丸臉書）

百萬級YouTuber大蛇丸過去以幽默形象走紅，常常開箱美食也深獲粉絲喜愛，但也一直維持「母胎單身」的身分長達31年，沒想到今（11）日晚蛇丸直接投出震撼彈，宣布自己擺脫單身，交了超正女友，畫面曝光也讓大批粉絲振奮。雖然大蛇丸人風趣又可愛，但一直都沒能遇到對的人，就這樣維持單身長達31年，也獲得了「大魔法師」的身分（日本的網路梗，意旨超過30歲都還維持童貞的男性）。日前大蛇丸也參加Joeman的脫單企劃，還跟女來賓來福上演超甜蜜互動，當時讓全場觀眾都大喊：「你們快點交往」，但最終這段尚未萌芽的戀情也未能在鏡頭前成真。怎料今（11）日晚間大蛇丸突然上傳一張和女孩的合照，他一手指著女方、一手拿著「我女友啦」的紙板，「抱歉了各位我先走一步了！」，宣告自己交了女友的喜訊，同時也脫離「母單魔法師」的身分。消息曝光後，也引發大批粉絲獻上祝福，「恭喜蛇丸脫離母胎單身」、「該不會是九妹約會特輯那個女主角吧」、「來福呢ＱＱ」、「我的蛇丸寶貝跟人跑了」。