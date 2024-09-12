投履歷都被已讀不回！幽靈職缺氾濫　避雷3招：當心一天到晚徵人

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近年，「幽靈職缺」在台灣日益氾濫，嚴重影響求職市場的健康，面試平台提醒，企業濫用幽靈職缺，可能會面臨口碑危機，求職者想要辨別幽靈職缺，則有三大特徵。「幽靈職缺」指的是實際上不存在、也無意徵人的「假職缺」。美國履歷服務ResumeBuilder調查顯示，今年有高達40%公司曾刊登幽靈職缺。這個現象在台灣同樣嚴重，許多求職者反應遇過類似情況，投了大量履歷，幾乎都被「已讀不回」。公司刊登幽靈職缺的理由有很多，例如營造公司成長的假象、提升員工生產力、單純想要擴大人才庫。面試心得分享平台《面試趣》表示，新鮮人容易受到幽靈職缺打擊，低估自己的身價，並且為了解決待業期焦慮，降低薪資、福利等求職標準；也有一種求職者，因此改找獵頭、親友內推，不再使用求職平台。《面試趣》指出，幽靈職缺有三大特徵，包括「工作內容描述過於模糊」、「一天到晚在招人的萬年職缺」、「不合理的薪資待遇區間」，瀏覽職缺時可以多注意。此外，新一代求職者勇於在Dcard、PTT等社群分享求職經驗，企業濫用幽靈職缺，可能面臨口碑危機。根據《面試趣》最新統計，98%求職者會在面試前搜尋公司資訊。《面試趣》呼籲，在大缺工時代，雇主品牌越來越重要，企業應重新思考招募策略、誠實對待求職者，不僅能提升公司形象，也有助於活絡就業市場，促成優秀人才與理想企業的配對。