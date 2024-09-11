三重比特犬發狂咬死路邊流浪貓！「未戴嘴套」動保處重罰飼主4萬5

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▲後續動保處突擊稽查，犬隻嘴套已放門口，現在當事比特犬外出時嘴套不敢不戴，且外出也一定會戴好。（圖／新北動保處）

▲111年3月1日起，比特犬除了已完成登記備查之特定寵物繁殖業者，以及曾有飼養經驗並登記在案的飼主外，皆禁止飼養。（示意圖／新北市動保處）

比特犬是攻擊性相當強的犬種，近期在新北市三重區又因「未戴嘴套」，發生比特攻擊流浪貓的事件，當下比特飼主盡力從犬口中救出流浪貓，最終貓咪仍不幸喪命。對此，新北市動保處也重罰飼主4萬5。回顧本次事件，在新北市三重區有飼主帶著家中比特犬出門散步，卻未依規定綁好嘴套，結果當下附近出現了一隻流浪貓，最終貓咪逃不過比特的追擊，被死死咬住，最終不幸喪命。事後飼主被動保處約談時，聲稱平常都有繫繩及戴嘴套，惟當日進入公寓一樓隨即解除犬隻防護措施，不料比特犬與附近貓隻接觸並突然攻擊，情急之下為支開雙方，也努力制止家犬希望救出貓隻，無奈犬隻力氣過大，無法從嘴下救出，自己也因此被飼犬咬傷。由於本案飼主為初犯，因一時大意卻造成一條生命逝去最終新北動保處也依照動保法第20條第2項規定，具攻擊性之寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，應由成年人伴同，並採取適當防護措施，以及第30條規定，過失傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，共裁罰飼主新臺幣4萬5,000元罰鍰。新北市動保處也呼籲，攻擊性犬隻管養要特別注意，並111年3月1日起，比特犬除了已完成登記備查之特定寵物繁殖業者，以及曾有飼養經驗並登記在案的飼主外，皆禁止飼養，倘若是符合資格的飼主也更要注意犬隻管理，外出遛狗須成年人伴同、繫牽繩及戴嘴套缺一不可。妥善管理和控制犬隻是作為狗主需要承擔的責任和義務，不僅是對他人安全的保障，也是對自己和寵物負責的表現。