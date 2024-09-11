新新併換股價提高！台新金談未來更動的可能性　揭1原因批不公平

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台新金與中信金搶親新光金大戲備受市場關注，「新新併」換股比例今（11）日確定大升25%，每股換股價格將拉高至14.18元，未能超越中信金每股14.55元的水準，未來是否還有再更動的可能，台新金總經理林維俊表示，在近兩日會將所有議案，以及此次調整的價格上傳至交易所，日後換股價格固定，不會再有更動的可能，但中信金卻還有漏洞可調整，「這對台新金不公平！」台新金、新光金雙方今日共同同意調高換股比例價格，由原先1股新光金換0.6022股台新金，大幅調高為1股新光金換0.672股，再加0.175股辛種特別股。若以今日台新金收盤價18.8元換算，每股換股價格相當於14.18元，較原訂價格調高25%，與中信金每股14.55元的水準較為接近，但仍未超越。中信金於今日補件完成，後續金管會將會繼續審核，是否同意中信金的公開收購方案，最晚9月24日以前就會有結果。中信金態度積極，媒體關切台新金與新光金的換股比例是否還會有調整可能。台新金總經理林維俊指出，台新金10月9日將召開臨時股東會，在近兩日會將所有議案，以及此次調整的價格上傳至交易所，日後換股價格固定，不會再有更動的可能，這當中有法律漏洞，因為公開收購還能再調整價格。當有合意併購時，政府理應不該核准惡意併購來破壞合意併購，公開收購的價格即使送至金管會，中信金仍可隨時召開董事會，調整價格，法律上或許並未有縝密規定，但這對開大門走大路的乖寶寶台新金是不公平的，「我們被固定住了，他們卻仍有漏鬥能進行調整」，主管機關應朝向送件後不應調整價格的原則去執行。