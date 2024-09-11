韓籍啦啦隊趙娟週「8月只應援2場」曝光收入實況　經紀人重話呼籲

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▲▼韓籍啦啦隊趙娟週來台發展「1個月只應援2場」，節目上吐心情。（圖／翻攝韓國女生Judy YouTube）

▲趙娟週加入統一獅後，成為首支擁有台日韓女孩的球隊。（圖／記者葉政勳攝）

趙娟週（Mimi）是統一獅韓籍外援啦啦隊員，她近日上網路節目透露8月應援只跳2場，生活有一些負擔，她坦言也有看到網友留言，覺得她來台灣只是為了賺錢，她澄清並不是如此，來台灣是為了享受生活。而她的一番言論，讓粉絲心疼她受委屈，趙娟週經紀人則在Threads（脆）發文呼籲，要網友不要攻擊其他女孩。趙娟週因長相神似女團Red Velvet隊長Irene，所以有「啦啦隊的Irene」之稱，來台灣發展受到關注，她近日上「韓國女生Judy」YouTube頻道，提到8月的班表只有2場，要來台灣生活有負擔，再加上收入並非外界想像中那麼多，「我並非來台灣賺錢的，因為台灣生活很有趣，台灣人們也很善良、有趣，所以才來台灣，但現在現實層面來說...。」一旁Judy解釋，因為要負擔房租、生活費。她也說，有看到網友留言，甚至有些激烈言語，覺得大家誤會她是來台灣賺錢，但她不是這樣，相較之下韓國班表比較多，之前在韓國一個月可以跳15場，收入還比較多，她來台灣是為了享受生活。一旁Judy也問，韓國啦啦隊員也有很多人想來台灣發展，請趙娟週給建議，趙娟週說：「如果喜歡台灣的話可以來，但是想來台灣賺錢的話，可能要再想一想。」她的一番言論，讓不少粉絲擔心她的生活狀況，引起不少討論。趙娟週經紀人則在個人Threads發文，「大家一起愛Mimi，但是不要攻擊其他女孩好嗎？你們的私訊、留言、提醒、指教我都有收到。對公司、球隊來說很多東西都是第一次，我們一起慢慢變好。」至於趙娟週是否有收到欺負，經紀人再次強調，「球團跟總監都很重視Mimi，你們放心如果誰欺負Mimi，我一定不會客氣。」