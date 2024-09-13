二宮和也的5件事！滿嘴怪名言：別在乎前輩怎想、反正他們會早死

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▲二宮和也（左上）1999年以嵐正式出道，影歌視三棲。（圖／嵐 IG）

▲二宮和也演技備受肯定，獲獎無數。（圖／嵐 IG）

▲二宮和也（右二）和後輩中丸雄一（左一）、山田涼介（左二）、菊池風磨（右一）一起開設YouTube頻道。（圖／YouTube @yoninochannel）

▲二宮和也常常在節目上發表自己的人生觀點。（圖／嵐 IG）

▲二宮和也雖然說自己小氣，但其實對其他人都很照顧。（圖／嵐 IG）

日本國民天團嵐（ARASHI）的成員二宮和也，睽違6年再度攜手竹內涼真，合作日劇《黑色止血鉗2 - 惡魔外科醫生-》，2人今（13）日特地來台舉辦戲劇見面會與觀眾同歡，恰巧這也都是2人相隔6年再度訪台。《NOWnews今日新聞》特別整理二宮和也的5件小事，包含1999年的他尚未出道「就想退出傑尼斯事務所（現稱星達拓娛樂）」、「十分沉迷打遊戲」、「人設小氣卻是大暖男」等；如今25年過去，現年41歲的二宮和也，除了是2個孩子的爸，也獨當一面成為「オフィスにの」的社長。說起二宮和也，大家都會下意識想起他是日本男團「嵐」的一員，講到他加入「傑尼斯事務所」的契機，全是因為姊姊是傑尼斯的狂熱粉絲，於是把他的照片擅自投遞傑尼斯，1996年他通過了面試並加入公司。在正式出道以前，二宮和也就開始參演一些舞台劇和電視劇，直到1999年和大野智、櫻井翔、相葉雅紀、松本潤一起組成「嵐」出道。不過個性相當務實的他，其實在出道以前「差點要退出傑尼斯事務所」，原因只想要「安靜找個班上」。早早就開始演戲的二宮和也，1999年就在《危險放課後》首次擔任主角、2003年首度主演電影《青之炎》，不論是電視還是電影，他都是嵐成員之中第一個接下主演的。多年來他獲獎無數，2016年更以《我的長崎母親》拿下日本奧斯卡—「日本電影學院獎」的最佳男主角，他曾在頒獎典禮上毫不掩飾說出：「我很想要這個獎。」想要什麼就說出口，直率的模樣讓許多人對他更加敬佩。二宮和也不但是嵐隊內第一個主演電視劇、電影的成員，還是第一個結婚生子、第一個選擇退社、第一個設立YouTube頻道的人。了解他的粉絲們都會說這完全不讓人意外，因為他總是果斷下決定、勇於接受挑戰。他本人也曾說過日食夏子的歌曲《開拓者》，是他人生的主題曲，認為這首歌奇蹟般地唱出了他的生活方式，常常找時間聽著這首歌努力向前展望，二宮和也說：「希望自己一直是個與這首歌相配的人。」二宮和也在綜藝節目上有著自己的搞笑方式，他獨有的「勸世名言」常常讓其他來賓聽了哈哈大笑，像是：「不要在乎前輩們心中是怎麼想你的，反正他們都會比較早去世」、「很多人會害怕沉迷於遊戲，我克服了這個恐懼，安心地沉迷」、「休息日不待在家的話，房租不就浪費了嗎？」，聽著有點奇怪，但又莫名很有道理！早期二宮和也對外的人設是「小氣鬼」，他在綜藝節目上說過：「我自己沒什麼感覺，但周遭的人常常說我小氣！」還超坦蕩表示自己很愛錢、是個節約達人，興趣是記帳，不去健身房鍛鍊因為要花錢，成員櫻井翔也爆料二宮和也身上的衣服，幾乎都是別人送的，對此二宮和也還笑說，因為成員會送自己禮物，所以絕對不會退出嵐！話雖如此，但私下的他可是對別人很照顧，會為了慰勞劇組的辛勞，請全部的人吃烤肉、給來當演唱會嘉賓的後輩們零用錢、也會幫後輩付掉計程車錢，有著十分暖心的一面。