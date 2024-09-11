大專校院校園學生權利調查　隱私權、學生自治等3項度待加強

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為了了解152所公私立大專校院有關學生權利保障制度的建構情形與改善成果，教育部今（11）日公布112年公私立大專校院校園學生權利調查結果，平均指標符合百分比94.1%，其中表現最佳的項度包括「學生勞動權益」、「平等保障」，需要加強的項度則是「思想、信念及宗教自由」、「隱私權」、「學生自治」，其中達成率未達平均數的學校將被列為重點輔導對象，持續列管追蹤改善情形。教育部表示，106年、109年之後，112年續行第3次學生權利調查，項度與指標是以憲法、法律保障的權利，落實在校園生活有關者，並且融入國際人權公約的理念，包含「學生自治」、「學習與受教權」、「表現自由」、「思想、信念及宗教自由」、「隱私權」、「平等保障」、「學生獎懲與申訴」、「學生勞動權益」等8大項度，透過學生權利觀點出發，設計69題問題採計58項指標，全面衡量152所公私立大專校院的執行概況。調查顯示，公私立大專校院整體學生權利之平均指標符合百分比94.1%，相較109年的91.7%更為上升，而在各個項度之中，表現最佳的項度包括「學生勞動權益」、「平等保障」，平均符合百分比高達99%，其他項度符合百分比也都維持85%以上，也比109年有所進步，且以「學生獎懲與申訴」、「表現自由」進步較多。調查指出，需要再加強的項度則有「思想、信念及宗教自由」、「隱私權」、「學生自治」等，教育部提出建議做法，要將指標達成率未達平均數的學校列為重點輔導對象，持續列管追蹤改善情形，未來也將針對學生權利調查建立資訊系統與確認檢核機制，確保結果更為有效與正確。教育部表示，學生權利正是建構友善校園之關鍵，調查結果提供學校了解自身對於學生權利保障的程度，也能針對需要加強的部分持續改善不足的地方。教育部說明，學生身為學習的主體，提供良好學習環境也是政府與學校的義務與責任，期待透過調查了解現況，持續精進思考更為適切的教育措施與作為，也讓學生權利獲得最佳保障與維護，實現共好的友善校園環境。