被懷疑搶奪王晶關愛掌摑陳法蓉　李麗珍否認：不清楚這回事　

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▲王晶在自己的節目中大曝曾有女星為了他掌摑同劇另一位女演員。（圖／摘自YouTube）

▲陳法蓉多年前已談過被同劇演員掌摑的風波。（圖／摘自IG）

▲《美麗傳說》盛傳讓李麗珍（中排左一）和陳法蓉（中排右一）起衝突。（圖／摘自維基）

▲李麗珍否認曾與導演短暫交往，還為對方出手打人。（圖／摘自IG）

年近花甲、角色也都升級演媽的金馬影后李麗珍，曾經是三級艷情片中的性感女神，從影歷程屢創話題。近來她又成為被討論的焦點，原來曾合作過的商業片名導王晶，在自己的YT節目《王晶笑看江湖》中，透露過去拍過一部戲，其中一位女星為了吃醋掌摑另一位女主角，各方認為他影射的正是《美麗傳說》中的李麗珍與陳法蓉，李麗珍則否認，回應道：「我都不清楚是什麼是，你們知道的話再告訴我囉。」王晶在最近一集的《王晶笑看江湖》中，找來女星關秀媚大聊過往合作的經驗，提到找她和朱茵、陳法蓉、楊恭如等一堆女星在大陸拍連續劇，結果女星們不但沒有鬧不和，還有空會約去唱歌、餐敘，讓王晶想到自己最痛苦的一次拍劇經驗之一，裡面有位女星，以前曾經跟他有過小小的交往，當時碰到一些挫折，所有他就找她在戲裡演個重要角色，算是幫她一把，沒想到對方會錯意，以為他找她是想重燃愛火，其實她都沒有這個意思。更糟糕的是，某天戲拍到一半，該女星認為王晶偏心另外一位女主角，居然出手賞了對方一巴掌，片場大家都驚呆，趕快通知王晶，想知道該如何處理。王晶先問有沒記者在旁邊，如果有他就不過去片場了，因為他一到就會變成很大的新聞，要工作人員們自己先把事情處理掉。最後當天現場附近雖然真的有記者，卻沒有爆出任何新聞，算是有驚無險。王晶還對關秀媚承認，那齣是在亞視（ATV）播映的戲。雖然王晶都沒講出劇名和涉及此風波的兩位女星身份，但網友早就將各個線索連上，推敲出打人和被打的分別是李麗珍與陳法蓉，該劇正是影射香港小姐選美和企業商戰的《美麗傳說》，幾年後陳法蓉與陳煒又回歸《美麗傳說2星願》的演出，卻沒了李麗珍。事實上陳法蓉也曾在多年前接受名主持人陳志雲的訪問，提到了這件風波。陳法蓉表示當天大家都化好妝，因為劇本邊寫邊拍，大家都常常要等剛出爐的內容，她自己也是常常在片場枯坐，結果有一天某位演員希望放飯前能收工，她和一堆演員拍在自己家中的戲，等到導演喊放飯，很快有另一位演員來到她面前罵了句什麼「大舌頭」，然後出手打人，她的助理衝上前幫她擋了這一巴掌，她的腦子則一片空白，有3、4個男性人員把那位演員架出去，對方還是想要伸腳踢她，讓她哭到臉上妝都花了。鄭姓監製請她忍住、先不要對外說，把戲拍完，她也照做，想不到對她動粗的人沒兩天就被人問到這件事，還放話：「我就罵了她大舌頭啊，我會跟我自己道歉，不會跟她道歉。」氣得陳法蓉在心裡忍耐9年，都還沒辦法釋懷。《美麗傳說》監製之一就叫鄭偉文，到底拍哪齣戲受到這麼大的委屈，簡直呼之欲出。然而舊事再被重提，剛好有新片《望月》要推出的李麗珍，顯然不想再談，表示新片很需要多宣傳，那件事都過了這麼多年，自己其實並不清楚到底是怎麼一回事，大家知道的話再告訴她。她也打槍曾跟鬧事女星短暫交往的王晶指的是自己，答道：「如果我跟他交往過，我就不只跟他拍一兩套戲啦，對吧？都不太好亂講啦。」