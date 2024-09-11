辛種特別股有保障　林維俊：相當於「類現金」3年定存

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新光金、台新金今（11）日下午召開臨時董事會，晚間8時在證交所召開重訊說明會公布將以以1股新光金換0.672股再加0.175股辛種特別股，每股換股價為每股14.18元。針對辛種特別股，台新金總經理林維俊說明，該具備退場機制，形容就像是「類現金」3年定存，相當有保障。林維俊表示，辛種特別股面額為新台幣10元，年利率為1.665%，並將在3年後按發行價格全數收回。他說明，1.665%利率約是市場上3年期定存利息計算，每年可以領到1.665%的股息。當辛種特別股3年期滿，就會全部收回，這中間也會申請辛種特別股的上市，所以這中間股東都可以將其出售，存在退場機制，「如果留著，就是3年期的儲蓄存款。」台新金財務長賴昭吟補充，辛種特別股沒有轉換權，也沒有投票權，到期強制收回，剩餘財產分配權大致與其他特別股有平等地位。新光金總經理陳恩光則強調，辛種特別股可以累積，屬於比較有保障的特別股。 林維俊也表示，假如第1年因為任何原因無法配不出1.665%股息，那麼會累積到下個年度，如果3年都無法達標，最後收回就會一併把未配發股息補齊，屬於「類現金」定存，保障能拿到股息。針對辛種特別股必須支付多少現金？賴昭吟表示，股利每年約5億元，第3年本金收回約需要300億元的資金。林維俊重申，辛種特別股沒有綁3年問題，因為中間會申請上市，股東可以拿到市場交易，更提到台新金發行戊種特別股發行價格50元，現在市場價格為51.5元，笑說「所以你看拿台新金特別股不錯，對不對？」至於辛種特別股收回計畫，林維俊自信地說，現在帳面上就有200億元的現金，未來3年只要有新光、台新都相當穩健，只要以未來獲利跟現有現金，要收回並不困難。他反而建議，外界應了解中信金現金水位是否充足，因為他觀察中信金6月財報，只有2.8億元，如何來籌措現金，這應該要跟主管機關交代，「我相信我們的問題是很小的，因為我發300多億，目前就有200多億，還有未來3年獲利。」