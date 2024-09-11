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張志豪致勝安！兄弟延長10局1：0完封樂天　點亮全年勝率魔術數字

記者路皓惟/綜合報導

▲中信兄弟外野手張志豪在延長10局上擊出致勝安打，率領兄弟1：0完封樂天桃猿，點亮全年勝率魔術數字。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟外野手張志豪在延長10局上擊出致勝安打，率領兄弟1：0完封樂天桃猿，點亮全年勝率魔術數字。（圖／中信兄弟提供）
中職中信兄弟今（11）日作客樂天桃猿，只要順利贏球，將有機會同時點亮「全年勝率」、「下半季封王」的魔術數字。此戰形成投手戰，樂天黃子鵬與兄弟洋投猛登互相壓制，9局打完仍是0：0平手，10局上兄弟滿壘僅靠張志豪安打得到1分，但也成為致勝安打，10局下樂天無功而返，終場中信兄弟1：0完封樂天桃猿，點亮全年勝率第一名魔術數字。

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本場比賽黃子鵬主投9局無失分，僅被擊出3支零星安打，飆出7次三振和1次四死球，繼2021年4月15日與味全龍之戰後，再次投滿9局。兄弟猛登表現也不遑多讓，先發8局同樣無失分，只被敲出3支安打，投出3次三振和2次四壞球。9局下，吳俊偉登板後援連飆2K，讓樂天打者三上三下，兩隊正規9局打完維持0：0僵局，也將比賽帶入延長賽。

延長10局上採突破僵局制，詹子賢先上二壘，樂天換上陳冠宇後援，面對陳子豪、王威晨先後丟出保送，形成滿壘失分危機，張志豪擊出一壘方向穿越安打，帶有1分打點，此時樂天再換上莊昕諺，江坤宇擊出內野高飛球兩出局，接著岳東華遭到三振，兄弟滿壘僅拿下1分。

延長10局下樂天林泓育先站上二壘，朱育賢擊出內野滾地球出局，跑者進佔三壘，余德龍擊出游擊滾地球出局，林子偉被換代打後，林承飛擊出內野飛球，比賽結束。

兄弟贏得本場比賽後，確定點亮全年勝率魔術數字，至於確切魔術數字M15或M14部分，需視統一獅與富邦悍將的賽果而定。

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