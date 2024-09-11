香港羽球公開賽／周天成還是夠穩！2：0擊敗盛曉東　晉級男單16強

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2024超級500等級的香港羽球公開賽首輪，34歲的台灣「羽球一哥」周天成對戰加拿大的盛曉東，他在激戰兩局後以總局數2：0順利過關，晉級男單16強，下一輪將要和泰國的Saran Jamsri進行交手。稍早我國「羽球王子」王子維對上印尼好手Jonatan Christie，在經過兩局交手後，以21：7、21：10慘敗，這一站賽程到此為止。而另一名台灣選手戚又仁則是直落二擊敗田中湧士，延續台北賽的好狀態，直落二晉級。世界第9的周天成在巴黎奧運之後，在日本公開賽打進到男單決賽，可惜輸給法國選手A·拉尼耶，台北公開賽則是4強敗給了戚又仁，個人狀態起伏比較大。這一場對上世界第91的加拿選手盛曉東，周天成首局很快掌握主導局面，以12：7領先對手。不過該局中段卻被連續追分，好在他還是頂住壓力，以21：18先下一城。次局周天成在9：6領先時連拿5分，將分差拉開到8分，鎖定這一場比賽的勝利，以21：12晉級下一輪。下一場他將和泰國選手Saran Jamsri交手，後者和台北公開賽也打過，兩人還互換球衣表達尊敬和友好。