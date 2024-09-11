談新新併「能第一為何當第四」？新光金：幫人當第一與幫自己不同

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「新新併」半路殺出中信金的搶親大戲備受關注，台新金與中信金今（11）日將每股換股價格拉高至14.18元。由於新光金與台新金合併後，將成國內第4大金控，若被中信金收購，總體規模將是台灣第一，新光大股東表示「若能當第一，為何要當第四？」台新金總經理林維俊回應，加起來的規模是台灣第一，這是簡單的數字加總，卻忽略背後的文化問題，新光金總經理陳恩光則表示，「幫人家當第一，跟幫自己當第一，這是不一樣的概念」。台新金、新光金雙方今日共同同意調高換股比例價格，由原先1股新光金換0.6022股台新金，大幅調高為1股新光金換0.672股，再加0.175股辛種特別股。若以今日台新金收盤價18.8元換算，每股換股價格相當於14.18元，較原訂價格調高25%，與中信金每股14.55元的水準較為接近。新光金與台新金合併後的金控規模將突破新台幣8兆元，位居國內第4大金控，但若中信金若搶親成功將躍升台灣第1大。新光大股東暨大台北寬頻董事長林伯翰日前發表聲明表示，樂見和有實力且具互補性的金控合作，「若能當第一，為何要當第四？」對此，台新金總經理林維俊回應，台新金與新光金是合意併購，雙方具共同文化與共識，對相關保戶、存戶、員工、股東等影響皆為正向，規模擴大，銀行、保險、證券的平衡度也會很好。他強調，中信與新光合併，加起來的規模是台灣第一，簡單的數字加總，卻忽略背後的文化問題，台新金一直以來都是正派經營，並無任何誠信上的問題，但近期媒體報導，中信金大股東辜仲諒涉入紅火案至今還有案件未審完，他認為這些都是合併的考慮範圍。新光金總經理陳恩光則直言，當第一很好，大家都希望當第一，「但你是幫人家當第一，還是幫自己當第一，這是不一樣的概念」，若新光金和台新金換股完成，新光金原股東對台新金整體的持股比可達47至48%，具相當大的發言權與管理權。反之，中信金控所主張的合意，是以公開收購新光金控達51%持股，後續有可能先購後併，新光金無法控制，若以原先的條件計算，「C金控的持股比例，我們大概只有約20％」，綜合上述，合併後是中信金變成第一，「新光金能不能因此也變第一，我不知道。」