王淨前進多倫多開心吃「超大熱狗」　不但沒胖竟還瘦了2公斤

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▲王淨趁多倫多影展活動空檔，開心逛起禮品店。（圖／牽猴子提供）

▲《鬼才之道》導演徐漢強（左）與王淨一起前進多倫多影展。（圖／牽猴子提供）

在台上映後頗獲好評的《鬼才之道》，繼進軍多倫多影展後，又獲得有「全球最大奇幻影展」美譽的西班牙「錫切斯國際奇幻影展」入圍，導演徐漢強才華讓國際經紀公司看見，但最開心的是趁宣傳片子之餘在多倫多大吃炸物的王淨，不但沒有胖，卻還瘦了。從《鬼才之道》裡沒才華、只會耍廢的菜鳥女鬼回復青春俏麗本色的王淨，首度前進多倫多，在影展活動之外，當然要好好遊覽一番，不只走訪多倫多的知名地標「加拿大國家電視塔」，也去了當地有200多年歷史的著名景點「聖羅倫斯市場」，吃到許多當地美食。王淨興奮表示：「這裡路邊隨便一間熱狗攤都好吃！」不過因為12小時的時差、日夜顛倒也讓王淨的作息失調，坦言：「這幾天量體重發現自己瘦了2公斤，原本以為吃漢堡、薯條會胖，一直想不通為什麼，後來才發現是因為好多天都忘記吃晚餐。」《鬼才之道》導演徐漢強則在多倫多的小街道裡四處穿梭、探訪，還意外到《歪小子史考特》原作漫畫的德墨餐廳用餐，讓他驚訝直呼：「好像也置身漫畫場景中了，這裡真的是個很特別的地方！」從農曆鬼月已經放映至可望度過中秋節的《鬼才之道》，是國片難得將鬼的題材玩出令人絕倒的黑色幽默，又有以鬼喻人效果的絕妙之作，雖然暑假已經結束，片子還在繼續上映，期待好口碑能讓更多觀眾走進戲院。