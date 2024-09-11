富邦悍將5：1統一獅！申皓瑋猛打賞守下新莊城堡　中止主場7連敗

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▲富邦悍將洋投藍力，先發出戰統一獅，主投7局被敲3支安打僅失1分，收下本季第2勝。（圖／富邦悍將提供）

富邦悍將今（11）日在主場迎戰統一7-ELEVEn獅，面臨關鍵的新莊城堡守衛戰，必須成功奪勝，才能避免寫下新莊球場的8連敗紀錄。面對統一本土先發投手郭俊麟，申皓瑋單場4打數敲出3安，繳出猛打賞表現，幫助富邦將主場的7連敗止住。富邦先發藍力首局就陷入麻煩，被陳傑憲敲出安打後，又對潘傑楷投出四壞球保送，林培緯敲出三壘側強勁滾地球，結果董子恩沒能將球守下，紀錄上為1支內野安打，統一搶下本場比賽第1分。比賽維持1分差進到4局下，在張育成選到四壞球保送後，申皓瑋、董子恩接力敲安，富邦攻佔滿壘，戴培峰巧打出右外野的落地安打，送回追平分。富邦在5局下再度展開攻勢，靠著張育成的中間穿越安打，攻上一、三壘，申皓瑋接力敲出三游間的穿越滾地球，為富邦添下1分保險分。藍力投完前7局，被敲3支安打，僅失1分，送出7次三振。富邦後續派出歐書誠、曾峻岳登板關門，順利讓富邦以5：1收下勝利，中止主場7連敗外。