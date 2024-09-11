舒華「破尺度私房床照」公開！貼紙擋胸口火辣照片狂吸67萬粉圍觀

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▲舒華曬出的一系列美照中「趴床私房照」也大公開，用貼紙遮擋胸前亮點的畫面，也讓粉絲忍不住驚呼：「根本是深夜福利！」（圖／yeh.shaa_ IG）

▲另一組照片則是充滿復古感的膠片風格，照片中的她穿著寬大白Ｔ恤內搭黑色細肩帶背心，嫵媚又充滿氣質。（圖／yeh.shaa_ IG）

韓國人氣女團(G)I-DLE，由薇娟、小娟、Minnie、雨琦、舒華五位成員組成，其中的台灣籍成員葉舒華，雖然擁有「白到反光」的雪白肌膚和清秀的五官，但性格卻時非常直爽、搞笑相當真性情，不少粉絲也被舒華的可愛反差吸引。昨（10）日深夜，時常在社群平台上分享生活與美照的舒華突然曬出多張身著小吊帶的性感美照，貼文一出不只狂吸將近70萬人朝聖，其中幾張慵懶躺床的辣照也惹得粉絲鼻血直流。舒華雖然身材火辣，但除了演出服外私下的她卻很少穿著清涼風格的服飾，之前甚至還被冠上「葉保守」的花名調侃，沒想到昨日她卻曬出一系列大秀美背和香肩的照片。只見她PO出的貼文中有兩種風格截然的打扮，舒華先是穿著灰色吊帶背心配上同色系貼身長褲，除了穩定的頂級美貌外，修長線條也一覽無遺，其中一張趴在床上看手機的「私房照」寵粉的她也大方公開，用貼紙遮擋胸前亮點的畫面讓粉絲們浮想聯翩，忍不住驚呼：「根本是深夜福利！」另一組照片似乎是在演唱會後台拍攝，照片中的她穿著寬大白Ｔ恤內搭黑色細肩帶背心，一雙小鹿眼直直盯著鏡頭，嫵媚但又充滿氣質。一系列美照曝光後也瘋狂吸來67萬粉按讚朝聖，不僅如此，還有眼尖的粉絲發現這幾張美照全都是這兩天的剛拍攝的「新鮮貨」，在留言區打趣她：「終於不是庫存了！」還釣出舒華回覆：「討債集團是吧！」被誇獎漂亮時，她也幽默的回覆：「妳是不是最後一個知道我很漂亮！」親民又自戀的回覆笑翻粉絲。其實早在上次《Klaxon》一曲的回歸中，舒華就扔下「葉保守」的稱號，挑戰出道以來最大尺度，在MV中穿著胸前開高岔的貼身泳衣，演出服也是越來越清涼，不過舒華比起「搔首弄姿的性感」，更多歌迷、聽眾肯定她的美是「健康、明亮、自信的性感」，相當符合(G)I-DLE近年來「女性強大、獨立且勇敢」的概念，看著狀態越來越好的舒華，粉絲們也相當期待未來的她還會帶來什麼樣的面貌。