美8月核心通膨仍頑強！美股道瓊早盤跌逾500點　川普概念股洩11％

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美國勞工部11日公布美國8月消費者物價指數（CPI），年增2.5%，符合市場預期，月增0.2%，也符合預期。然而，剔除食物與能源的核心CPI月增0.3%，高於預期。華爾街消化這份通膨數據後趨向負面解讀，美股早盤主要指數齊跌，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌545.01點、約1.34％，標普500指數下跌60.64點、約1.10％，那斯達克指數下跌121.41點、約0.71％，費城半導體指數下跌0.95點、約0.02％。根據《CNBC》報導，核心CPI超乎預期頑強，但是整體通膨仍在降溫，消費者認為美國聯準會接下來更不可能採取激進的降息措施，原本期待聯準會一口氣降2碼的希望宛如被潑了一盆冷水，悲觀情緒也反映在股價上。盈透證券策略師索斯尼克（Steve Sosnick）表示，CPI數據本身並不可怕，但核心CPI超乎預期，讓聯準會一口氣降2碼的期望幾乎都消失了。現在投資人大都預期聯準會將降低25個基點。美國總統電視辯論結束後，隨著川普表現不佳，川普概念股也隨之崩跌，川普旗下的川普媒體與科技集團 (Trump Media & Technology Group, TMTG) 在早盤股價一度下跌超過11%。