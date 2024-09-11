不挺子瑜就是不愛台灣？粉絲護航情緒勒索　Solo出道惹兩派人激戰

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▲日前有鄉民寫下對子瑜Solo一事的看法，相當不解如今為何變成了「台灣女兒Solo不支持是不行的」、「不挺就不愛台灣！」的風氣。（圖／子瑜IG）

▲理智的粉絲相當擔心子瑜的人氣與形象會受到「過激」狂粉的影響。（圖／JYP Entertainment YouTube）

南韓大勢女團TWICE的台灣籍成員周子瑜，在本月6日以個人專輯《abouTZU》單飛出道，繼最年長的成員娜連和隊長志效後，成為團體中第三位Solo的成員。主打歌〈Run Away〉中「子瑜的表現力」也在台灣粉絲間掀起熱議，造成了「子瑜太令台灣驕傲了，一定要支持！」與「雖然台灣人登上外國舞台不容易，但這次出道真的差強人意」兩派不同觀點的激戰，不少鄉民也忍不住抱怨，子瑜粉絲「好愛情緒勒索」一般的聽眾。日前，有鄉民在社群平台上寫下對於子瑜Solo一事的看法，開頭便直言：「子瑜Solo粉絲情勒」，短短7個字引來無數粉絲與一般聽眾之間的激戰。原PO在貼文中講述了自己觀察到的粉絲生態，表示現在子瑜Solo後的風氣，似乎變成了「台灣女兒Solo不支持是不行的」、「不挺就不愛台灣！」的氛圍。同時，原PO還舉出實際案例，無奈表示根本不能逆風，提出負面甚至中立的意見，只要在公共論壇談到，就會收到粉絲們：「她這次準備很認真你不知道嗎？」、「台灣人能solo很難你知道嗎？」、「不是粉絲的路人給我閉嘴。」充滿壓力的情緒勒索，甚至還看到一堆粉絲要求聽眾刷MV衝流量，令人相當傻眼。雖然原PO在該貼文中多次強調：「沒有不喜歡子瑜，只是這次風格還好」但留言區的回覆似乎是要應證原PO「子瑜粉愛情緒勒索」的印象，湧入不少謾罵。不過也有理智的粉絲客觀表示，聽眾個人對歌曲及舞台的喜好非常主觀，不應強加自己的意識在別人身上，相當擔心子瑜的人氣與形象會受到「過激」狂粉的影響。