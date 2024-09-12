中秋節烤肉必看！最常見10大食材「美味烤法」：好吃到全場讚爆

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▲烤肉美味關鍵之一，就是相同食材一起烤，同種類才「方便顧」，熟而不焦的成功機率大幅提高。（圖／記者朱永強攝）

▲和牛肉片烤至表面「出水」就能翻面，大火時薄肉片熟得很快，翻一遍兩面烤熟就能夾起。（圖／記者朱永強攝）

▲牛排表面烤到上色後，可剪成條狀烤一下切面，再剪成塊狀，此時約5分熟，是原肉恰好的熟度，也可依個人喜好再繼續加熱。（圖／記者朱永強攝）

▲烤豬五花翻面速度要勤快，烤到金黃色微焦吃起來才不會膩口。（圖／記者朱永強攝）

▲烤香腸前可先「蒸熟」，加快烤香腸的速度，也大幅降低難度，最後再將香腸烤到表皮酥脆就非常好吃。（圖／記者朱永強攝）

▲雞肉務必烤到全熟，有厚度的食材都建議剪開確認熟度，還有一點點紅就繼續加熱。（圖／記者朱永強攝）

▲香菇可先烤一下，加熱至水分有點收乾時，夾起來泡一下日式柴魚醬油再回頭繼續烤。（圖／記者朱永強攝）

▲烤帶殼牡蠣可先將凸面朝下、平面朝上。（圖／記者朱永強攝）

▲蝦子兩面都烤到變色熟了，一隻隻互相靠著就能立起來烤蝦背。（圖／記者朱永強攝）

▲烤軟絲、魷魚哪面先朝下都可，但建議身體在中央火源處、觸角往網子外圍擺，才不會容易燒焦。（圖／記者朱永強攝）

▲烤扇貝需要時間，水分烤乾時可以倒點薄鹽醬油、日式醬油或高湯，才不會乾燒。（圖／記者朱永強攝）

2024年中秋節是9月17日，雖然今年行事曆沒有連假，但對台灣民眾來說，中秋節賞月標配就是烤肉和月餅。迎接一年一度的「全民大會烤」，《NOWnews》請來燒烤資歷逾10年的達人吳芳儀，針對烤肉最常見的10大食材「烤前複習」，一文快速掌握烤肉訣竅，不再怕肉裝熟或烤焦沒人吃。中秋節重頭戲就是烤肉，無論是在戶外烤，還是到燒烤店大吃一頓，烤肉技巧都很重要。主打燒烤吃到飽的「愛烤愛對囉」，板橋店長吳芳儀燒烤資歷超過10年，吳芳儀提醒，，若是烤網擺滿不同種類，翻面時間不一就會手忙腳亂，一不小心就烤焦。火剛成功生起來的時候，通常那時都是大火，建議最先烤肉類，「大火」通常只適合烤肉片、肉排，不只出菜速度快、還能鎖住肉汁。其他海鮮類、蔬菜類都需要中小火才好烤。未經調味的肉片在夾離盤子前，可先淋些柴魚醬油，提味又能防止沾黏。肉片擺上烤網後，烤至表面「出水」就能翻面，薄肉片熟得快、翻一遍就好，不要翻來翻去。較有厚度的牛排，側邊先烤至約三分之一變色時翻面，不用刷烤肉醬，改灑點鹽巴提昇鮮甜味。當表面都烤到上色時，用食物剪將牛排剪成條狀，這時內部通常是3分熟，再烤一下切面，都上色後剪成塊狀，這階段約5分熟，若是原肉就是恰好的熟度（5分熟至6分熟），口感最好，也能看個人喜好幾分熟再加熱一下。油花多的食材，都要烤到「金黃色微焦」，不只比較香，吃起來才不會膩。醃漬過的食材都很容易焦，翻面速度要快。烤豬五花只要注意，油花處避開中間大火源，勤翻面烤到邊緣有「恰恰」的感覺。前置作業建議先將香腸「蒸熟」，電鍋加1杯水先蒸過（水煮香腸甜味鹹度易流失），加快烤香腸的速度、也大幅降低難度。香腸用小火慢烤至腸衣有點熟度、脆脆的，這時可將香腸「對半剪」，繼續烤切面、也能檢查裡面熟了沒，烤到金黃色微焦、表皮酥脆最好吃。烤雞軟骨關鍵就是「小火＋勤翻」，醃漬過的雞皮容易烤焦，不能在大火烤，當雞皮滴下的油脂讓火源竄起變大時，可先移放到烤網外圍。雞肉務必全熟，有厚度的食材都建議剪開確認熟度，還有一點點紅就繼續加熱。雞肉烤到全熟、軟骨微焦脆口的程度最棒。蔬菜類都很容易烤焦，一律使用中小火。先去除香菇蒂頭，放上烤網加熱，可在表面劃十字增加受熱面積，加熱至水分有點收乾時，可先夾起來泡一下日式柴魚醬油再回頭繼續烤。該如何判斷蔬菜熟了沒，就用「對折」檢查，只要蔬菜軟了就代表熟了。像生玉米筍原先是硬的，烤熟時用夾子就能折成「U字型」，代表裡面的芯都熟透了。帶殼牡蠣先凸面朝下、平面朝上，中間過程可「翻面」均勻加熱，若是想保留湯汁，先倒出湯汁再翻面。海鮮都要烤到全熟，當生蠔的裙邊烤到「翹起來」，生蠔也從偏透明變成乳白色就差不多熟了。一般來說，中大火烤生蠔約5分鐘，小火8分鐘。整排蝦子放上烤網，當蝦身一半變紅就可以翻面，這時撒點鹽巴增加甜味，等兩面都變色熟了，再一隻隻互相靠著立起來烤蝦背至變色，當蝦頭冒出泡泡代表蝦膏也熟了。整隻烤才方便翻面，哪面先烤都可以，頭部最難熟，可先用食物剪剪開。烤到邊緣微捲時就能翻面，要注意觸角容易烤焦，可身體放網中間、觸角擺向烤網外圍，烤到金黃色微焦時，剪成合適大小就能爽吃。若是烤魚下巴、午仔魚，「魚皮面」就要先朝下，先將油脂逼出來，這樣翻面烤魚肉時比較不會黏網。先完全解凍，當裙邊烤到有點熟度時，先用夾子「鏟起來」翻面，避免烤乾黏殼。由於烤扇貝需要點時間，水分烤乾時可以倒點薄鹽醬油、日式醬油或高湯，才不會一直乾燒變焦。可剪開干貝中間檢查，當裡面也從透明變白色、呈現絲狀就熟了。◾地址：新北市板橋區中山路一段27號三樓◾電話：（02）2959-1860◾營業時間：每日中午12:00至凌晨00:00