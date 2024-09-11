救援幻象飛官2直升機都故障？空軍澄清：無連續吊籃故障情況

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空軍新竹基地1架編號2047的幻象2000單座型戰機，昨日晚間執行夜航訓練，約8點35分返場時突然失去動力，飛官謝沛勳上尉彈射跳傘逃生，救援過程中，傳出連續2架搜救直升機的吊掛機具故障，無法執行吊掛，被迫中途換海巡艇接駁，海巡又錯判退潮時間，轉往台中梧棲漁港，折騰近3小時才到醫院。空軍今（11）日澄清，並無發生連續2架搜救直升機吊籃故障之情事。針對部分媒體報導「2直升機都故障！救援超掉漆」，空軍司令部澄清表示，並無發生連續2架搜救直升機吊籃故障之情事，10日晚間接獲幻象戰機飛行員彈射跳傘後，即由空作部下令嘉義基地S-70C型機起飛前往目標區，執行吊掛救援時，發生鋼纜卡滯，遂由海巡艦艇支援實施後送台中梧棲港。空軍司令部指出，為加強救援行動，2145時增派嘉義基地EC-225型機前往新竹基地整備，於距目標區前47浬，即獲報飛行員將由海巡艇接駁返港，遂返降新竹基地待命，並無媒體所述兩架直升機吊籃故障情事。空軍司令部進一步表示，已成立專案小組，針對本次事件進行專案調查，避免類案再生。針對媒體報導海巡錯判新竹漁港退潮時間，海巡署澄清表示，昨日國防部直升機於苗栗外埔西北方12浬海域，發現飛行員並救起，通報本署線上搜救之艦艇前往會合；國防部直升機將飛行員及直升機吊掛人員等2人接駁至台中海巡隊10031艇後，10031艇即全速航返台中港碼頭，將飛行員交由救護車送醫治療。海巡署指出，新竹海巡隊駐地新竹漁港因水深不足，僅能部署35噸巡防艇，無法泊靠100噸巡防艇，10031艇完全不可能規劃進入新竹漁港，係直接航返台中港，並無誤判新竹漁港漲退潮時間之問題，提供媒體訊息人員，完全不了解事實，特此澄清。