路跑／知本馬助公益團體「孩子的書屋」　首度增競速輪椅及視障組

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▲東台灣首場競速輪椅賽事，響應運動平權。（圖／知本老爺酒店提供）

本屆更為東台灣首場競速輪椅賽事，首度新增競速輪椅組及視障組，全力響應運動平權。每報名1人主辦單位將捐出部分報名費予「孩子的書屋」作為弱勢孩童庇護及成長經費。今年預計募集兩千名跑者齊聚臺東、運動做公益。為致力推動運動平等權，為全面接軌全球國際馬拉松，今年知本溫泉公益馬拉松與臺灣適應身體活動學會及國立臺灣師範大學-愛運動動無礙團隊合作，邁入第七屆的「2024知本溫泉公益馬拉松」精彩可期，，今年全馬路線再升級，將帶領大家一路前進金峰鄉，遠眺鱷魚山山景及台9線沿路太平洋海景，把絕佳山海視野盡收眼底。2024知本溫泉公益馬拉松即日起至9月13日火熱報名中，包含全程馬拉松組（42K）、半馬組（21K）、健康組（10K）及休閒組（6K）。而最令選手們引頸期盼的「園遊會」也是一大亮點，市集內匯集眾多在地人氣小吃、特色農特產品，提供跑友盡情衝刺補元氣。凡報名賽事參加者，即可獲得100元園遊券，現場兌換使用，讓跑者感受臺東知本滿滿的熱情，會場將放置拍照背板供跑者拍照，留下精采回憶。另外，賽事周邊活動還有親子繪畫比賽報名中，有天馬行空組1-9歲及小小畢卡索10-16歲共60個名額，只要報名到場參加就可獲得彩色繪畫乙組，獲選得獎還有精美獎品，更有機會獲得餐券或泡湯券等獎項喔。相關活動資訊可臉書搜尋知本溫泉公益馬拉松了解詳情及報名。