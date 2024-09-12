限5天！7-11「中秋買一送一」冰棒13元　全家霜淇淋買一送一來了

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▲7-11「超值五六日」本周暫停，9月12日至9月17日改推「秋饗食光」促銷。（圖／業者提供、記者整理）

▲全家會員優惠是9月11日至9月15日。（圖／業者提供）

▲「全家康康5」自9月13日至9月17日限時五天。（圖／業者提供）

▲萊爾富9月11日至9月15日推出「限時殺5日」。（圖／業者提供）

超商本周優惠更新！迎接中秋節到來，7-11「超值五六日」暫停，不過9月12日至9月17日舉辦「秋饗食光」活動，消費滿250元現折25元，指定商品滿1000元有好禮3選1（抽取式衛生紙8包、好來薄荷牙膏、3M牙線棒80支），結帳滿1500元送泰山玄米油600ml。另有限時6天的買1送1、買2送2等好康，農心辛拉麵平均25元、百吉棒棒冰平均13元、UCC赤濃醇黑咖啡平均18元、韓國熊津紅蔘飲平均35元，以及大杯濃萃美式4杯100元，也是半價折幅。全家會員優惠是9月11日至9月15日，買1送1、買2送2商品共5款，平均特價來看，可爾必思10元、燕麥棒18元、腰果25元、蘇菲睡褲型衛生棉50元、抽取式廚房紙巾75元。亮點還有桂格養氣人蔘雞精，原價75元、特價39元，約5.2折。「全家康康5」慶祝中秋節本周延長加碼，9月13日至9月17日共限時5天，FMC天然水610ml平均10元、FMC菊花涼茶平均15元、阿奇儂×鮮乳坊白巧戀乳雪糕平均20元、曼陀珠平均11元，還有全家霜淇淋也是買一送一、平均25元。門市9月4日至9月8日推出「限時殺5日」優惠活動，本周DM共10款商品促銷，5折商品包括生活泡沫綠茶590ml平均13元、黃金康貝特能量飲料平均13元、綜合蔬果汁平均18元、百吉安芝儇棒棒冰平均15元、雪糕平均18元、農心安城湯麵平均25元。