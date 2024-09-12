美股「V型反轉」收高！輝達大漲124點　核心CPI意外回升

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8月消費者物價指數（CPI）年增率2.5%，連續5個月放緩，降幅超過預期，市場預估下週美國聯準會（Fed）可望降息1碼，儘管有部分股票下跌，但輝達和其他科技明星公司推動，美股主指週三（11日） 全數收高。美國勞工統計局周三公布數據顯示，受到汽油價格下滑影響，8月份整體通膨率從7月份的2.9%放緩至2.5%，連續第五個月降溫並創2021年2月以來新低，略好於市場預期。但如果不考慮食品和能源，7月至8月的價格漲幅超過預期，經濟學家表示，這可以更好地預測通膨走向。8月核心CPI較去年同期上漲3.2%，符合市場預期，不過核心CPI較7月份上漲0.3%，為四個月以來最大漲幅。根據彭博社的計算，三個月的年化報酬率上漲2.1%，高於7月份的1.6%。總體而言，數據似乎證實聯準會確實將在下週會議下調主要利率，這將是四年多以來首次降息。但它增強了人們的預期，即聯準會將以傳統的四分之一百分點的降息幅度開始，而不是一些人之前預期的更大幅的半個百分點。艾維克合夥公司（Evercore）副董事長古哈（Krishna Guha）表示，核心通膨數據強於預期，這使得鮑爾（Fed主席）在9月份降息50個基點的難度加大。信安環球投資公司（Principal Global Investors）首席策略師夏哈（Seema Shah）則表示，「這不是市場希望看到的CPI報告，該數據肯定不會成為下週政策行動的障礙，但委員會中的鷹派人士可能會抓住今天的CPI報告作為證據，表明需要謹慎處理通膨最後一英里。」AI巨頭輝達狂飆8.15%至每股116.91美元，創六週最大漲幅。亞馬遜和微軟分別上漲2.73%和2.2%，成為推動標普500指數上漲的重要力量。由於這些公司是華爾街市值最大的公司之一，因此它們的走勢對指數的影響比幾乎所有其他股票都要大。川普媒體與科技集團下跌10.47%，加劇了自3月份以來的艱難表現。美國前總統川普Truth Social平台的漲跌經常會隨著人們對川普連任機會的預期而起伏不定，他才在週二結束了與副總統賀錦麗的電視辯論。而被視為受益於賀錦麗政府的太陽能股上漲。太陽能公司First Solar飆漲15.2％，Sunrun狂噴11.3％，SolarEdge Technologies猛升8.5％。人們認為這些公司在民主黨執政時期的表現比共和黨執政時期更好。道瓊工業指數揚升124.75點或0.31%，收40861.71點。標普500指數上漲58.61點或1.07%，收5554.13點。那斯達克指數上漲369.65點或2.17%，收17395.53點。費城半導體指數大漲229.50點或4.90%，收4910.17點。