貝碧佳恐升中颱最新路徑曝！吳德榮：今全台有雨　中秋節水氣增多

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▲輕颱貝碧佳今晚將增強為中颱；向北北西轉西北朝琉球前進，15日進入東海，16日登陸浙江，吳德榮表示侵襲台灣機率低。（圖／中央氣象署）

▲中秋節至下週三台灣東側有水氣移入，大台北東側、東半部雲量多，偶有局部短暫雨，西半部多雲時晴。（圖／NOWnews攝影中心）

氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮指出，第12號颱風貝碧佳今（12）晚將增強為中颱，預計16日登陸浙江，侵襲台灣機率低。今日台灣東側有水氣移入，北部、東半部轉有局部雨，午後中南部有大雷雨機率，中秋節天氣則大台北東側、東半部雲量多，西半部多雲時晴。吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，今日2時中央氣象署「路徑潛勢預測圖顯示，輕颱貝碧佳今晚將增強為中颱；向北北西轉西北朝琉球前進，15日進入東海，16日登陸浙江，侵襲台灣機率低，但仍需觀察。最新歐洲模式模擬，下週二（17日）20時「貝碧佳」已在華中，菲律賓東方海面另有擾動發展，距離台灣皆很遠，對天氣皆無直接影響；至於其未來動向，各國模式模擬非常分歧，仍有待觀察。今日截至清晨4時52分，各地區平地最低氣溫約在22至24度，今日各地區氣溫為北部22至36度，中部24至36度，南部24至36度，東部22至35度。最新歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日台灣東側有水氣移入，北部、東半部轉有局部雨；大氣不穩定，午後中南部易有強對流，有大雷雨發生的機率。至於未來天氣，明日、週六（13、14日）水氣略減，北部、東半部偶有局部短暫降雨，中南部山區午後有局部陣雨或雷雨。最新模式模擬顯示，週日、下週一（15、16日）「貝碧佳」經東海登陸浙江；北部有局部陣雨、午後山區偶有局部短暫陣雨。週日氣溫略降，北台稍轉涼，直到下週一氣溫才回升。中秋節至下週三（18日）台灣東側有水氣移入，大台北東側、東半部雲量多，偶有局部短暫雨，西半部多雲時晴，午後山區偶有局部短暫陣雨。