中秋節韓國機票「突跳水降價」！來回免5000元　內行揭真相超意外

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▲網友最近在搜尋機票時，發現許多廉航在中秋節飛韓國的機票相當便宜，來回幾乎都不用5000元。（圖/翻攝Agoda官網）

▲韓國人非常重視中秋節，不僅期間一定會放連假，許多人會返鄉團聚、祭祀祖先，因此商圈許多店家都不會開。（圖／美聯社／達志影像）

▲選擇9月18日韓國中秋連假結束當天的機票，結果發現最便宜也要萬元的價格，真的差很大！（圖/翻攝Agoda官網）

雖然今年中秋節沒有連假，不過還是有部分的人自己請特休讓自己有4天連假，然而近日有民眾發現，中秋節假期前後，韓國機票出現大跳水的情況，甚至有人在月初搶到5000元內來回的機票，引起網友廣大迴響，近日在社群平台「Threads」貼文指出「貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「中秋節是韓國大節日很多店都不會開，所以真的要去韓國旅遊內行都不會在這時去」、事實上，中秋節在韓國人的傳統習俗中是具有非常重大的意義，台灣有過年、清明節，在中秋節這天，韓國人也不是吃烤肉跟月餅，而是媳婦就要起個大早，準備各種要祭祀的食物，包括飯、湯、涼拌小菜、海鮮煎餅、柿子等韓國常見的食物，接著由家族中的男子帶領祭拜祖先，一整天準備家人的三餐，而《NOWnews》記者也實際上旅遊網站Agoda查詢近期飛韓國的機票，發現真有其事，許多廉航如果飛過去的時間強碰韓國中秋節連假期間，來回最低不用5000元，不管是韓國大邱、濟州、首爾還是釜山，那到底中秋連假韓國適不適合旅遊？旅遊達人「機票博士不累哥」就也曾經分享表示不累哥也提到：「雖然沒有中秋節去過韓國，