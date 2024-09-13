中秋節韓國機票「突跳水降價」！來回免5000元　內行揭真相超意外

雖然今年中秋節沒有連假，不過還是有部分的人自己請特休讓自己有4天連假，然而近日有民眾發現，中秋節假期前後，韓國機票出現大跳水的情況，甚至有人在月初搶到5000元內來回的機票，引起網友廣大迴響，不過也有內行人出面揭露原因提到：「這是因為中秋節是韓國的大節日！每年這時候機票都是超級便宜的！」
近日在社群平台「Threads」貼文指出「有人發現韓國的機票在中秋節便宜到不行嗎？來回只要5000多塊欸，為什麼突然大降價啊？」、「無聊在刷機票的時候，突然發現韓國機票中秋節超便宜是怎樣，來回一堆廉航都不用5000元欸，是不是該出發了？」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「因為韓國中秋節是大節日喔，很多店家都休息，不適合那時候去觀光」、「中秋節是韓國人的大節日，根本和過年沒有兩樣」、「中秋節是韓國大節日很多店都不會開，所以真的要去韓國旅遊內行都不會在這時去」、「第一次去韓國就撞上他們中秋節，真的一堆店家都關門....後來得知他們很重視中秋節，超意外的」。
不吃烤肉跟月餅！中秋節對韓國人來說「就像過年、清明節」
事實上，中秋節在韓國人的傳統習俗中是具有非常重大的意義，台灣有過年、清明節，但在韓國他們沒有過清明節的習慣，而是在中秋節時表達對祖先的感謝之意，因此韓國的中秋節大家就會一起返鄉回老家祭祀、團聚，國家也會放中秋連假，像是今年韓國中秋節連假期間就是9月14日至9月18日。
在中秋節這天，韓國人也不是吃烤肉跟月餅，而是媳婦就要起個大早，準備各種要祭祀的食物，包括飯、湯、涼拌小菜、海鮮煎餅、柿子等韓國常見的食物，接著由家族中的男子帶領祭拜祖先，一整天準備家人的三餐，而這個祭祀又稱之為「茶禮（차례）」，這類的祭祀祖先儀式不見得是在韓國中秋節才有，但在大型年節上，就一定會有，可見中秋節對韓國人來說有多重要。
飛韓國機票中秋節跳水降價！旅遊達人這樣建議
而《NOWnews》記者也實際上旅遊網站Agoda查詢近期飛韓國的機票，發現真有其事，許多廉航如果飛過去的時間強碰韓國中秋節連假期間，來回最低不用5000元，不管是韓國大邱、濟州、首爾還是釜山，多個航班從9月13日至9月17日起飛的話，來回低於5000元、6000元的非常多，但只要中秋連假過後，價格又立刻恢復原狀。
那到底中秋連假韓國適不適合旅遊？旅遊達人「機票博士不累哥」就也曾經分享表示「中秋節是韓國的大節日，會有很多店沒開加上返鄉潮，如果在意會不會人擠人或者店家營業時間的，還是請盡量避開。」不累哥也提到：「雖然沒有中秋節去過韓國，但是過年也去過韓國2、3次，確實有很多店沒開，如果要去要做好功課，因為我去時連換錢所都沒有開。」因此如果想要中秋節去韓國旅遊的人，雖然票價便宜，但也要自己評估好狀況才不會吃虧唷！
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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「因為韓國中秋節是大節日喔，很多店家都休息，不適合那時候去觀光」、「中秋節是韓國人的大節日，根本和過年沒有兩樣」、「中秋節是韓國大節日很多店都不會開，所以真的要去韓國旅遊內行都不會在這時去」、「第一次去韓國就撞上他們中秋節，真的一堆店家都關門....後來得知他們很重視中秋節，超意外的」。
不吃烤肉跟月餅！中秋節對韓國人來說「就像過年、清明節」
事實上，中秋節在韓國人的傳統習俗中是具有非常重大的意義，台灣有過年、清明節，但在韓國他們沒有過清明節的習慣，而是在中秋節時表達對祖先的感謝之意，因此韓國的中秋節大家就會一起返鄉回老家祭祀、團聚，國家也會放中秋連假，像是今年韓國中秋節連假期間就是9月14日至9月18日。
在中秋節這天，韓國人也不是吃烤肉跟月餅，而是媳婦就要起個大早，準備各種要祭祀的食物，包括飯、湯、涼拌小菜、海鮮煎餅、柿子等韓國常見的食物，接著由家族中的男子帶領祭拜祖先，一整天準備家人的三餐，而這個祭祀又稱之為「茶禮（차례）」，這類的祭祀祖先儀式不見得是在韓國中秋節才有，但在大型年節上，就一定會有，可見中秋節對韓國人來說有多重要。
飛韓國機票中秋節跳水降價！旅遊達人這樣建議
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那到底中秋連假韓國適不適合旅遊？旅遊達人「機票博士不累哥」就也曾經分享表示「中秋節是韓國的大節日，會有很多店沒開加上返鄉潮，如果在意會不會人擠人或者店家營業時間的，還是請盡量避開。」不累哥也提到：「雖然沒有中秋節去過韓國，但是過年也去過韓國2、3次，確實有很多店沒開，如果要去要做好功課，因為我去時連換錢所都沒有開。」因此如果想要中秋節去韓國旅遊的人，雖然票價便宜，但也要自己評估好狀況才不會吃虧唷！