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幻象戰機飛官大難不死！馬丁貝克彈射椅認證「7730」保命記錄

記者呂炯昌／台北報導

▲幻象2000-5戰機使用的Mk10彈射椅。（圖／記者呂炯昌攝）
▲幻象2000-5戰機使用的Mk10彈射椅。（圖／記者呂炯昌攝）
空軍新竹基地二聯隊幻象2000-5戰機飛官謝沛勳上尉，10日晚間從事夜航訓練期間因故緊急彈射，所幸成功獲救。空軍幻象機所使用的彈射椅為英國馬丁貝克公司（Martin Baker）所生產的彈射座椅Mk10系列，馬丁貝克公司網站也將這次安全彈射列入紀錄，謝沛勳成為第7730位使用該公司彈射座椅獲救的飛行員。

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根據馬丁貝克公司介紹，空軍幻象2000-5戰機所使用Mk10系列的「F10QA」型彈射座椅，該型裝備1976年問世至今已生產超過4000具；該系列彈射椅另有輕量版的Mk10L衍生型，適用於慢速初級教練機和訓練用噴射戰鬥機，空軍現役、預計明年除役的AT-3噴射教練機，即採用這款彈射座椅。

2022年3月14日，空軍編號2017的單座幻象2000-5型戰機，在台東外海疑似機件故障墜海，中校飛官黃重凱也是使用Mk10彈射椅逃生、幸運獲救；馬丁貝克公司也在官方社群更新「生還數字」，陳述其「F10QA」彈射椅成功保住我國幻象飛官生命，是該公司產品救回的第7671位飛行員。

 
▲空軍幻象2000-5戰機搭載的彈射座椅為馬丁貝克公司生產的F10QA型號，飛官謝沛勳上尉彈射獲救後，馬丁貝克公司在官網更新數字。(圖／翻攝自馬丁貝克官網)
▲空軍幻象2000-5戰機搭載的彈射座椅為馬丁貝克公司生產的F10QA型號，飛官謝沛勳上尉彈射獲救後，馬丁貝克公司在官網更新數字。(圖／翻攝自馬丁貝克官網)

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