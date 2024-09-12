王世堅有望奪北市長寶座？郭正亮：綠怎麼努力都贏不過這2人

我是廣告 請繼續往下閱讀

《短新聞》10日公布最新民調顯示，若民進黨在首都台北市派出立委王世堅參選，與現任台北市長蔣萬安支持度差距是最小的，王世堅以32.3%支持度對比蔣萬安52.7%。對此，前立委郭正亮表示，「王世堅他不會出來選，因為他的長處還是監督，不是市政建設，蔣萬安跟張善政都沒有對手，民進黨怎麼努力都沒用」。郭正亮11日在節目《綠也掀桌》表示，王世堅的長處是在監督，並非市政建設，認為王世堅不會出來選。郭正亮也坦言，「蔣萬安跟張善政都沒有對手，民進黨怎麼努力都沒用，你沒有類似陳水扁強度的候選人，之後都沒有看到，就算林右昌來都不夠強」。郭正亮指出，台北市基本上是偏國民黨的盤，而柯文哲是個奇特現象，拿到了本來民進黨拿不到的票。他也提醒，國民黨現在要擔心的是，民進黨接下來是否針對新北和台中找疑似圖利案件，「這才是國民黨要小心的，民進黨會來找你的案件」。該民調《短新聞》委託循證民調公司執行，調查時間：2024/9/2-9/4。調查對象：戶籍在台北市且年滿20歲以上民眾；抽樣方法：以電話資料庫系統隨機抽樣。完成樣本數：1,069(95%信心水準下，本調查抽樣誤差為±3.00%)。