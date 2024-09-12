柯文哲後下個目標是誰？郭正亮揭民進黨盤算：恐是藍營2大咖

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自總統賴清德就職後，司法辦案積極，近期包含綠、藍、白政治人物都被辦，外界直呼「大肅貪時代」真的來了。前立委郭正亮認為，下一個被盯上的目標很可能是台中市長盧秀燕和新北市長侯友宜，因為2026年民進黨最想拿回來的是新北市與台中市。郭正亮在節目《下班瀚你聊》被網友問到，柯文哲被收押後，下一個目標會是誰？他認為，盧秀燕或侯友宜都有可能，因為民進黨是在算2026年選新北市長跟台中市長，哪個贏的機率高？所以藍營最好整理一下可能會被質疑圖利的案子。郭正亮認為，高雄市長陳其邁很謹慎且非常精明，高雄國賓重新評估。他指出，陳其邁運氣很好，因為這個是未遂。因圖利罪不辦未遂案，只辦既遂案；因為陳其邁這個案子還要進入環評，陳其邁就把它停住了。現在高雄國賓容積率剛通過，但還沒進入環評，那它當然有可質疑之處，因為是危老建築，2020年危險係數30，依規定要45以下，結果到了2022年，危險係數突然變成65.7，聽說是一個結構技師的鑑定報告，市府就接受了。