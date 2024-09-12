中秋節咖啡優惠！今起7-11美式20元、拿鐵28元　全家霜淇淋買1送1

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▲全家冰磚拿鐵、貴妃紅茶、靜岡抹茶拿鐵第二杯10元。（圖／全家提供）

▲「全家康康5」自9月13日至9月17日限時五天。（圖／業者提供）

▲7-11中秋節「秋饗食光會員活動」，咖啡優惠有濃萃美式4杯100元、濃萃拿鐵3杯100元。（圖／7-11提供）

▲中秋節滿額立折活動，搭配咖啡優惠，單杯價格清單。（圖／7-11提供）

▲7-11中秋節寄杯咖啡組合520元，最高現省380元。（圖／7-11提供）

▲7-11和GoShare合作，9月4日至9月13日APP寄杯有濃萃美式買20送20、厚乳拿鐵買20送10等案型，期限內兌換完畢抽Gogoro電動機車。（圖／業者提供）

▲7-11購買指定多杯組並成功轉贈1杯給好友，可獲得厚乳拿鐵買一送一連結。（圖／業者提供）

中秋節超商優惠提早開跑！7-11今（12）日起濃萃美式4杯100元、濃萃拿鐵3杯100元，還可疊加自帶杯5元優惠，相當於濃萃美式只要20元、濃萃拿鐵只要28元，APP行動隨時取則有520元咖啡組合；全家明（13）日起康康五優惠開跑，有霜淇淋買一送一。◾大杯冰磚拿鐵，5.7折（原價70元、特價40元）◾搖搖茶吧特大冰荔枝貴妃紅茶，5.8折（原價65元、特價38元）◾私品茶濃厚靜岡抹茶拿鐵，5.8折（原價65元、特價38元）◾霜淇淋買一送一，5折（原價49元、特價25元）◾全家自有品牌菊花涼茶520ml買一送一，5折（原價30元、特價15元）◾阿奇儂Ｘ鮮乳坊白巧戀乳雪糕買一送一，5折（原價40元、特價20元）◾天然水610ml買一送一，5折（原價20元、特價10元）◾曼陀珠葡萄糖珠買一送一，5折（原價22元、特價11元）◾濃萃美式4杯100元，5折（原價50元、特價25元）◾濃萃拿鐵3杯100元，5.5折（原價60元、特價33元）◾英式紅茶4杯100元，7.1折（原價35元、特價25元）◾黑糖珍珠撞奶2杯100元，8.3折（原價60元、特價50元）◾指定商品滿250元折25元／500元折50元／750元折75元／1000元折110／ 2000元折220／ 3000元折330／4000元折440元／5000元折550元 單筆立折上限550元◾購買指定商品結帳金額滿1000元送贈品兌換券，可選抽取式衛生紙一串或好來薄荷牙膏，以及3M牙線棒◾中杯精品拿鐵／中杯精品美式任選8杯520元，7.1折（原價90元、特價64元）◾一顆檸檬青／一顆檸檬紅茶任選12杯520元，7.3折（原價60元、特價44元）◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶任13杯520元，6.7折（原價60元、特價40元）◾特大杯拿鐵11杯520元，6.9折（原價70元、特價48元）◾特大杯美式15杯520元，5.8折（原價60元、特價35元）◾濃萃美式買20送20，5折（原價50元、特價25元）◾厚乳拿鐵買20送10，6.7折（原價65元、特價43元）◾西西里風檸檬咖啡／氣泡咖啡買20送8，7.1折（原價80元、特價57元）◾大杯精品美式／精品拿鐵買20送8，7.1折（原價110元、特價79元）◾大杯美式4杯135元，7.5折（原價45元、特價34元）◾大杯拿鐵4杯168元，7.6折（原價55元、特價42元）◾珍珠奶茶／黑糖珍珠撞奶4杯180元，7.5折（原價60元、特價45元）◾四季春青茶／英式紅茶4杯105元，7.5折（原價35元、特價26元）◾中杯精品美式4杯240元，7.5折（原價80元、特價60元）◾中杯精品拿鐵4杯270元，7.5折（原價90元、特價68元）☑️活動期間購買以上指定咖啡並轉贈成功，可獲得厚乳拿鐵買1送1兌換連結。