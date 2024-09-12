柯志恩民調全贏綠營5對手　他揭「3關鍵領先」高雄或再變藍天

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據《TVBS》公布最新「2026高雄市長可能人選民調」顯示，目前民進黨立委林岱樺、賴瑞隆、許智傑、邱議瑩，或是前勞動部長許銘春，不論派出參戰，支持度都輸國民黨立委柯志恩。對此，國民黨前青年部主任陳冠安指出，柯志恩民調全面領先高雄綠地或將再變藍天，而從民調來看，柯志恩之所以能贏，關鍵有三項，贏年輕人、贏中間選民，並獲得少部分綠營支持。陳冠安在臉書指出，TVBS最新民調顯示，柯志恩以領先5至21%的幅度，全勝目前已表態的綠營候選人，包括林岱樺、賴瑞隆、許智傑、邱議瑩、許銘春。陳冠安提到，當年2018年韓國瑜之所以勝出，除個人魅力外，另一項很重要的環境就是綠營在高雄執政過久，以及陳菊末期施政不斷出包，基本盤出現大幅鬆動。陳冠安說，以TVBS在2018年高雄市長最後三份民調來說，民進黨僅獲22%、21%和27%，然而事實上，根據TVBS這份柯志恩勝出的民調顯示，高雄綠盤不只沒鬆動，反而非常鞏固，以政黨支持率來說，民進黨以34%領先國民黨22%，現任市長陳其邁的市政滿意度更以64%遠高於不滿意的20%，也就是說，柯志恩能贏，跟當初掀起韓流的環境並不同。陳冠安進一步說，從民調來看，柯志恩之所以能贏，關鍵有三項，贏年輕人、贏中間選民，並獲得少部分綠營支持；對比民調輸最少的林岱樺和賴瑞隆，柯志恩在20至29歲的支持率皆勝出，在中間選民部分，也贏超過1成多。陳冠安提到，除在藍白支持者獲得近8成以上的壓倒性支持率外，也有將近1成的民進黨支持者青睞柯志恩，導致林賴的民進黨支持率都只有7成左右，因此在這份民調出爐之後，綠營勢必會加大對柯志恩的攻擊，以求泛綠鞏固。陳冠安透露，事實上，高雄地方在今年上半年就傳出一份柯贏過綠營現任8席立委的民調，從那之後，在社群上就看到許多綠營側翼開始抹黑柯志恩。陳冠安認為，柯志恩是否能扛住綠營炮火，以及面對綠營人選出線之後的泛綠集結，將會是高雄2026藍天變綠地的關鍵。