憂李珠珢也想來台！韓國人怒嗆「台灣是小偷」：用錢搶走啦啦隊

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▲李珠珢在球場上可愛活潑的身影讓她圈粉無數，在台韓兩地爆紅。（圖／李珠珢IG）

▲「挖系桑米西」整理韓國網友對台灣的批評，認為有些人的言論比較不理性。（圖／挖系桑米西YouTube）

近期南韓職棒起亞虎啦啦隊成員李珠珢在台灣爆紅，不少粉絲希望她跟前輩李多慧、李雅英一樣，來台發展啦啦隊事業，此舉卻掀起韓國粉絲的怒火，更痛批：「台灣是個用錢搶走我們啦啦隊的國家」，宣布要抵制台灣產品，甚至拒絕來台旅遊，一場因啦啦隊掀起的台韓戰爭就此開打，引發關注。南韓YouTuber「挖系桑米西」昨（11）日在頻道上傳一段最新影片，跟大家分享關於啦啦隊員積極來台發展，在韓國引發的風暴。「挖系桑米西」表示，南韓不少知名啦啦隊員像是李多慧、安芝儇、邊荷律、李雅英等人都已經來台發展，激起韓國民眾怒火。有部分偏激的棒球迷怒罵：「台灣是個用錢搶走我們啦啦隊的國家」、「台灣是小偷」，這種激烈的言論讓韓國民眾對台灣的反感度增長，甚至放話要抵制台灣的產品，不論是電子產品還是美食、珍珠奶茶，都拒絕消費。更嚴正反對李珠珢跟台灣談合作，批評台灣是想用錢解決一切的國家。不過也有部分韓國網友不這麼認為，他們理解南韓啦啦隊的工作環境不理想，待遇不高還可能被不理性的球迷騷擾，因此南韓啦啦隊女神們選擇來台發展，找更好的環境工作其實非常合理。還有一些球迷認為，南韓啦啦隊應該跟台灣看齊，學習台灣的啦啦隊文化，給啦啦隊員更好的待遇和尊重，才能實現雙贏。「挖系桑米西」也表示，他觀察到有趣的現象，因為這個啦啦隊風暴是在棒球場上發展，台灣、南韓過去就一直是棒球競爭對手，特別是在今年11月的世界棒球12強賽中，台韓又將再度交鋒，不少南韓球迷期待韓國打贏這場比賽，台韓雙方的情緒都非常高漲。「挖系桑米西」希望雙方可以互相學習，透過競爭來進步，改善不好的缺點。這支影片曝光後，台灣網友看了也紛紛留言，「文化被入侵不開心，文化輸出也不開心，這群人真的知道自己想要什麼樣的國家嗎」、「李珠珢是一定會來台灣的，如不想讓韓籍隊員來台，就好好對待她們，相信她們也會想選擇留在韓國，不然有誰想離鄉背井離開家人去他國呢」、「人往高處爬阿，賺外匯而已幹嘛認真上升到變成政治問題，不改善環境只會檢討對手無助於精進」。