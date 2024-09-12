金鐘獎入圍16項《八尺門的辯護人》　在基隆拍攝還捧紅排骨飯老店

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▲基隆正濱舊漁會大樓有新舊融合的氛圍，入夜後更迷人。（圖／翻攝大基隆歷史場景再現網站）

▲基隆市孝三路上的「天天鮮排骨飯」，開業超過四十年，原本生意就不錯，因《八尺門的辯護人》而更熱門，變成許多旅客到基隆的必訪景點之一。（圖／取自天天鮮排骨飯Google評論）

2024年第59屆金鐘獎將在10月18、19日於台北流行音樂中心舉行「節目類」、「戲劇類」頒獎典禮，昨（11）日下午公布正式入圍名單，戲劇類入圍名單中，《八尺門的辯護人》共被提名 16 項成為入圍最大贏家。《八尺門的辯護人》是一部涉及原住民、外籍移工、死刑、官商勾結議題、以1986年命案「湯英伸事件」為原型的作品，大部分場景選在基隆拍攝，有趣的是，還因此讓開業40年、基隆孝三路上的「天天鮮排骨飯」因而爆紅，成為不少人到基隆必訪景點之一。《八尺門的辯護人》的原作、編劇、導演，都由唐福睿一手全包，他也曾提到，在基隆取景有不少趣事，居民們的好客與純樸，以及基隆的漂亮景點都讓他印象深刻。他還曾公開提供了喜愛拍照的民眾來基隆兩個好「攝」點，「可以從和平島那側往正濱漁港這邊取景，能拍到很漂亮的畫面。另外還有基隆正濱舊漁會大樓，有新舊融合的感覺，是很有味道的景點。」劇中，飾演主角公設辯護人的李銘順曾提及「我最愛的還是排骨蝦仁飯」，指的就是基隆市孝三路上的「天天鮮排骨飯」裡，最受歡迎的排骨加鮮蝦的雙拼吃法，該店原本生意就不錯，因《八尺門的辯護人》而更熱門，爆紅成為到基隆的必去景點。到「天天鮮排骨飯」，主菜可選擇排骨、雞腿、魚排、蝦仁共四種，價格為85~110元，。這裡的主菜通常會與飯分開上，而飯上頭還會有帶甜味的高麗菜與鹹菜，而主菜則通常還有顆「炸蛋」，炸到外表帶焦酥的質地，裡頭蛋黃未熟，將之戳破後，搭著炸物、白飯入口，是其最引人垂涎之處。招牌的排骨是選用大里肌，先敲過後再加醬油、蒜等醃漬過，再裹地瓜粉後油炸。另外包含雞腿、蝦仁等，也都是裹地瓜粉炸過，的確都是炸到外表酥脆也油亮。而天天鮮排骨飯，也於去年6月時的美食評鑑活動「500碗」中有獲得1碗肯定，足見其人氣。當時還有插曲，因為「排骨加鮮蝦」此招牌菜可能是店家堅持遵循傳統製法，讓不少現代年輕人吃不慣，紛紛都留評論說口味重且偏油膩，此舉讓老闆直接貼公告：「本店偏油膩爆油膩，用餐前敬請謹慎評估。」該公告當時也成為網路話題。不過吃美食感想本就主觀，仔細看Google評論留言處，其實也有網友持不同意見，即讚許「天天鮮排骨飯」，例如「偏油但不到非常油膩，但相對也較香」、「雖然門口就貼警告他們的主菜油膩，不過店家淋了酸甜醬汁，確實充滿油香而不膩。」