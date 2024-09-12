「彈跳豬」爆紅！泰國侏儒河馬迷因超夯　動物園推出週邊衣服

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▲泰國動物園推出官方週邊商品「彈跳豬」泰國褲。（圖／翻攝自臉書）

泰國動物園的侏儒河馬寶寶經網路票選被命名為「彈跳豬（Moo Deng）」，牠因表情豐富的影片而爆紅，在網路上成為動物明星，動物園立刻推出週邊商品搶攻粉絲的心。根據泰國媒體《民族報》，位於春武里府的綠山野生動物園（Khao Kheow Open Zoo）出生了一隻活潑又俏皮的侏儒河馬，牠表情多變又個性傲嬌，除了會反擊動物保育員，還會開玩笑地咬保育員的腿，非常可愛。「彈跳豬」是綠山野生動物園的第7隻成員，母親是25歲的「裘娜」（Jona）、父親是24歲的「托尼」（Tony），還有一個在2019年出生的手足「滷肉」，飼育員經常在社群分享牠各種表情浮誇、自帶迷因感的貼文，以及影片關於突然「彈走」來強力拒絕試圖觸摸自己的飼育員。《芭達雅快訊（Pattaya Mail）》報導，「彈跳豬」是在今年7月25日首次在春武里府芭達雅綠山國家動物園（Khao Kheow Open Zoo）亮相。動物園當時舉辦一場公眾投票活動，為這只小河馬命名。最終，逾兩萬名網民通過票選出「彈跳豬」 這個名字，因名字反映了小河馬活潑、俏皮和好動的性格。「彈跳豬」走紅後，粉絲們對它的習性也已了如指掌，比如知道它不喜歡被觸碰。一段影片顯示，「彈跳豬」在用餐時間努力掙脫飼養員的懷抱，還曾試圖咬他的手指，逗樂許多網友。「彈跳豬」在被噴灑水時，因顯得驚慌失措而露出誇張的表情，也讓牠成為泰國網路上的流量網紅。動物園官方在本月8日推出牠的趣味衣服，推出「彈跳豬」版本的泰國褲，連衣服都十分可愛。