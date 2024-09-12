沈慶京坐輪椅被提訊　媒體人預言案情新進展：若見這情況就是招了

我是廣告 請繼續往下閱讀

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉圖利京華城案，11日上午提訊威京集團主席沈慶京。對此，媒體人張禹宣表示，哪天沈慶京坐著輪椅進去，結果很高興的出來，很可能就是招了，因為條件談妥，沒事情了。張禹宣在節目《57爆新聞》指出，當看到沈慶京、應曉薇被提訊時，由此可知檢調已經從圖利罪翻篇，要進一度翻成第4條收賄罪。張禹宣指出，沈慶京長年身體狀況不佳，但沈慶京第一次提訊時是坐著輪椅進去，結果出來時是自己走出來的，那跟身體、心理狀況是有關係的。所以等到哪一天沈慶京坐著輪椅進去，然後健步如飛、很高興的出來，可能就是招了，因條件談妥，沒事情了。張禹宣指出，應曉薇的角色就是那筆4750萬元分錢的人，所以檢調把沈慶京、應曉薇再次調來，「那肯定是有什麼，不會無緣無故就把他們叫來，一定是案情、事證或是那個USB，有全新的突破跟全新的發展」，而廉政署這兩天也調了兩個秘密證人去分別訊問，代表案情肯定有突破。