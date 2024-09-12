北科大PBL工作坊攜手日韓盟校與企業　培育學生實作應對科技革新

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跨國、跨域、跨產業培養未來人才！台北科技大學睽違5年辦理國際跨校產研PBL工作營，今年攜手日本大阪工業大學、韓國國民大學，以及合作台灣、日本、韓國的4家國際企業，帶領校內10名學生外加日本、韓國的大學合計23名學生，透過為期2個月的暑假齊聚3地混合編組跨域學習，再由日本建商積水房屋（Sekisui House）、日本科技製造商堀場集團（Horiba）韓國分公司、台灣仁寶電腦、方策生醫等4家企業分別出題，提供學生深度體驗跨國團隊聯合設計與實作的學習經驗。北科大研發長、機械工程系特聘教授莊賀喬表示，10名學生是與命題企業聯合遴選而來，分別來自工程學院、電資學院、創新學院、機電學院、設計學院、五專部智動科等，必須合作不同國家、不同科系領域、不同專長技能的組員解題、協力創新。他也感謝教育部的指導與支持，以及台灣的璞樓文化藝術基金會、先鋒科技、仁寶電腦、方策生醫、福壽實業、台灣設計研究院、日本的大金冷氣、大阪瓦斯、奈良先端科學技術大學院、堀場集團總公司及其台灣、日本、韓國的分公司，還有韓國的中央大學等企業與學校參與協助推動活動，刺激學生發揮創意想法，並且結合SDGs永續發展目標議題，幫助設法解決企業題目，亦可提升自主探索、主動學習、設計思考能力，拓展無遠弗屆的國際視野。在這之中，日本積水房屋提出「Mobility+House」任務，引導學生探討，「於目前運具電動化趨勢之下，未來的房屋如何改變結構，並讓部份組件具備移動能力？」；韓國堀場公司給予團隊的任務則是「考量輪胎滾動阻力與負荷重量的前提之下，發想提升未來遙控汽車行駛與爬坡性能的實驗車輛」；仁寶電腦鼓勵學生思考，「基於當代人機互動介面與AI趨勢科技應用，如何設計出具備破壞性創新的未來電腦？」；方策生醫考驗團隊，「如何將人體於現場所感受的嗅覺、味覺、觸覺等知覺，傳遞給遠處的其他人？」北科大提到，堀場小組的提案是以自然界常見的「多孔螺旋曲面」結構，打造不必充氣的未來輪胎，材料除可循環再生利用，並且使用3D列印，符合國際社會重視環境友善與永續發展的信念。他們更進一步提出，「未來汽車」可以藉由模組化「變裝」，隨著需求變換各種風格的車殼、內裝、輪胎等，享受豐富多樣的生活面貌。堀場小組成員之一、北科大機械系學生蔡孟琳負責硬體的概念設計，「未來的主要消費力量將由新生代主導，我們從自身的需求出發，思考理想的生活方式，並且找出可能的解決方案，企業所想要的正是這些珍貴的想像力，不應受限於當前的技術發展。」另外，仁寶小組提出，未來的筆電、手機應該要與信用卡一樣的大小，可以折疊也能擴充使用，內建AI助理則能根據行事曆與過去偏好，自動回覆並且安排行程，3D投影功能可以展示工作構想，協助使用者專注創造與創新。仁寶研發工程本部主管潘正豪表示，透過PBL工作營，產學合作3間大學師生，同學的英文簡報能力讓人驚豔，提案也具可行性，但也提醒參與學生，「未來人才首要能力是運用AI，各行各業都不例外。希望各位在完成企業賦予的專案任務後，有機會加入實現的行列，從dreamer變成dream maker。」日本大阪工業大學機器人與設計中心主任松井謙二，曾於日商Panasonic服務，這次帶著4名大阪工大學生投入活動，認為要將產業納入參與PBL工作營非常重要，學生運用創意同時，不只實踐本身擁有的知識，還可學習從企業界的觀點出發看待問題，也是為了將來進入產業解決問題鋪路。他也告訴所有同學，「每一組都展現了團隊合作精神，這是未來職場上不可或缺的能力。」韓國國民大學共有9名學生參與PBL工作營，應用化學系教授柳然圭（Yeon Gyu Yu）表示，學生參訪3地的多處企業總部和廠區，提前接受跨國企業文化的洗禮，體會跨國團隊合作的不易，相信學生都能從中獲益，也是非常難得的歷練。