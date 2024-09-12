游淑慧揭柯文哲案被黨內指責　黃智賢喊：國民黨護柯恐一起滅團

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民眾黨主席柯文哲因京華城案遭收押，北市議會京華城案專案小組召集人、市議員游淑慧卻被黨內長輩指「不顧大局」。對此，名嘴黃智賢今（12）日感嘆說，若國民黨要不顧事非，維護柯文哲，「一不小心，將來會不會跟著柯文哲，一起團滅？失去一整代，執政的機會」。黃智賢在臉書表示，國民黨台北市議員游淑慧以市議員身分，抨擊柯文哲市長任內的弊案，而承受黨內壓力，游承認，一些長輩認為她不識大體，不顧大局，這實在讓人不勝唏噓，按照這些人的邏輯，堅持清廉治理打貪官的蔣經國，奮勇推倒貪腐清朝的林覺民，就該是更不識大體，更不顧大局了。黃智賢說，柯文哲的幾大弊案，起碼就柯文哲承認的資料，都已經駭人聽聞，政治獻金化整為零、開兩家人頭公司、買4300萬商辦、圖利數家財團，更不要說，若有收賄之實，國民黨，理應譴責，引為炯誡。黃智賢認為，國民黨理應清理門戶，看為什麼柯文哲北市執政8年，雖然有民進黨包庇，但國民黨明明在北市是多數黨，為什麼沒有及早揭發舉報？黃智賢提到，現在越來越多證據，顯示柯文哲是如何以市長的權勢，威逼公務員，配合他為惡，多少台北市政府公務員，敢怒不敢言，柯黨現在的唯一希望，就是用政治民粹，威嚇司法，護航柯文哲的惡，不但利用人民的補助款，搞網軍霸凌人民，攻擊人民，辦政治造勢，阻止偵辦貪污，蠱惑人心，更想利用8席立委，綁架國民黨，配合修掉「違法圖利罪」。黃智賢感嘆，游淑慧不過是以最低的標準，要求柯文哲，卻居然讓一些人不爽，這些人，本應對國民黨54席，錯誤的跟著柯黨8席亂竄，自毀長城不爽才對。黃智賢提到，明明總統賴清德兩岸立場跟執政能力，是最大的弱點，國民黨過去半年的錯誤戰略與操作，表面上很得意，「可是立法院搞得雞飛狗跳後，有得到民心嗎？有福國利民嗎？有利於兩岸嗎？都沒有，事實上卻讓賴清德的支持度，從40％成長到55％」。黃智賢直言，如果國民黨要不顧事非，維護柯文哲，「一不小心，將來會不會跟著柯文哲，一起團滅？失去一整代，執政的機會」。黃智賢批評，國民黨試圖壓制柯案，說法是為了怕柯黨支持民進黨法案，但為了一點點政治利益，竟然不顧是非，不惜為虎作猖，那將會徹底失去民心，「如果國民黨要告訴人民的價值，就是為黨派的私利，可以碾壓是非、可以背棄人民、可以挺貪污、可以踐踏民主的價值，那就跟著柯文哲一起團滅吧！」