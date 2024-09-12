「貝碧佳」今晚增強為中颱！這2天最靠近台灣　專家籲：還有3變數

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▲「貝碧佳」颱風預計今（12）日晚上增強為中度颱風，最靠近台灣的時間點在週日、下週一（15日、16日）。（圖／取自中央氣象署）

「貝碧佳」颱風預計今（12）日晚上增強為中度颱風，最靠近台灣的時間點在週日、下週一（15日、16日），並且氣象專家林得恩提醒，貝碧佳颱風的速度、強度、暴風圈都還有變數，提醒民眾要注意。氣象專家林得恩在FB粉專「林老師氣象站」發文提醒，「貝碧佳，還有變數！」根據今晨各國數值模式模擬結果綜合研析顯示，雖然貝碧佳颱風仍將以西北轉西北西方向繼續前進，中心登陸點預估在中國大陸華中的江蘇、浙江一帶；但若跟昨日模式預測內容相比較，仍有以下3點差異處1、速度有變慢：將近延遲3至6小時；最靠近臺灣的時間點，將在9月15日下半天至9月16日上半天。2、強度變強：昨日預估，最強強度在中颱下線；今日，有直接增強至中颱趨勢。颱風發展最強時間點，會落在9/14至9/15。3、暴風圈變大：七級風暴風半徑直接上探220公里，十級風暴風半徑也增大至80公里。不過9月16日貝碧佳颱風遠離後，並無引進顯著的西南氣流。