還原京華城獎勵容積！他怒：市民市府都獲利　卻扣柯文哲圖利罪？

京華城容積率達840%，曾任台北市長的民眾黨主席柯文哲涉嫌圖利，遭羈押禁見。前立委蔡正元說，840%容積率，根本不在檢方指控範圍，也就是從672%再增加至840%，屬於京華城要多花錢，購買「移轉容積率」168%部份，是不涉及圖利的合法容積率，所以840%違法的說法，是有心人故意放話的錯誤說法。
蔡正元在臉書解釋，北檢指控柯文哲圖利京華城，給予20%獎勵容積率，使法定容積率560%乘以1.20，最後成為672%，從560%增加112%到672%，這個112%部份的獎勵容積，才是台北地檢指控的「圖利」。
不過蔡正元說，112%的獎勵容積率有違法嗎？北檢認定這部份獎勵容積，不符合《都市更新條例》，屬於違法的獎勵容積，但是京華城又不是申請都市更新，跟《都市更新條例》無關，怎麼可以扯上符不符合的問題？這不是刻意羅織罪狀嗎？
蔡正元說，京華城申請獎勵容積是根據《都市計劃法》第39條授權，台北市及各縣市自訂施行細則規範容積率，於是台北市及每個縣市都有權，自訂各種容積率包括法定容積，獎勵容積和移轉容積，這種申請案各縣市很常見，又不是京華城獨有的特例。
蔡正元說，台北市自訂的《都市計劃施行自治條例》，其中第25條規定台北市政府「得擬訂細部計劃規定容積率」，京華城就是根據《都市計劃法》第24條規定「地主得自擬細部計劃申請容積」，台北市政府就是根據京華城自擬細部計劃公告，20%容積獎勵其中包括：4%要求京華城設計頂級綠建築、8%要求設計頂級智慧建築、8%要求負責建造鄰近街廓通道，包括興建公園和人行陸橋，這三項要求都要京華城多花大錢，並非無代價的獎勵。
蔡正元說，京華城的細部計畫依法定程序，公告展覽且經都審會審查通過，所以現在的台北市長蔣萬安市府說明京華城案，合乎法定程序完成申請，京華城案從《都市計劃法》到「細部計劃」程序完整，哪來的「明知違反法令」？哪來的「圖私人不法利益」？哪來的「直接故意違背法令」？
蔡正元也說，京華城的獎勵容積在公開展覽時，沒有人提出任何反對意見，附近居民不但沒有抗議，還高度期待京華城可以改善相對落後的居住環境，不像高雄國賓遭到居民強烈抗議，京華城申請獎勵容積，要投下更多建造經費，台北市政府有什麼損失？鄰近居民有什麼損失？
蔡正元說，事實上不但毫無損失，何況京華城本質上就是投資案，這個巨額投資案不只居民獲利，台北市政府及中央政府更因此而增加很多稅收，這種沒有人受損而明白圖利政府的投資案，還要扣柯文哲圖利罪責，這不就是政治追殺嗎？
蔡正元總結，柯文哲如果有向京華城收賄，北檢就應該舉證收賄金流，直接以收賄貪污罪名羈押，而且不是七彎八拐羅織圖利罪，再找有「經營關係」的媒體放話，掩飾檢方「明知違法洩密罪」，這不是台灣應該有的司法！
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不過蔡正元說，112%的獎勵容積率有違法嗎？北檢認定這部份獎勵容積，不符合《都市更新條例》，屬於違法的獎勵容積，但是京華城又不是申請都市更新，跟《都市更新條例》無關，怎麼可以扯上符不符合的問題？這不是刻意羅織罪狀嗎？
蔡正元說，京華城申請獎勵容積是根據《都市計劃法》第39條授權，台北市及各縣市自訂施行細則規範容積率，於是台北市及每個縣市都有權，自訂各種容積率包括法定容積，獎勵容積和移轉容積，這種申請案各縣市很常見，又不是京華城獨有的特例。
蔡正元說，台北市自訂的《都市計劃施行自治條例》，其中第25條規定台北市政府「得擬訂細部計劃規定容積率」，京華城就是根據《都市計劃法》第24條規定「地主得自擬細部計劃申請容積」，台北市政府就是根據京華城自擬細部計劃公告，20%容積獎勵其中包括：4%要求京華城設計頂級綠建築、8%要求設計頂級智慧建築、8%要求負責建造鄰近街廓通道，包括興建公園和人行陸橋，這三項要求都要京華城多花大錢，並非無代價的獎勵。
蔡正元說，京華城的細部計畫依法定程序，公告展覽且經都審會審查通過，所以現在的台北市長蔣萬安市府說明京華城案，合乎法定程序完成申請，京華城案從《都市計劃法》到「細部計劃」程序完整，哪來的「明知違反法令」？哪來的「圖私人不法利益」？哪來的「直接故意違背法令」？
蔡正元也說，京華城的獎勵容積在公開展覽時，沒有人提出任何反對意見，附近居民不但沒有抗議，還高度期待京華城可以改善相對落後的居住環境，不像高雄國賓遭到居民強烈抗議，京華城申請獎勵容積，要投下更多建造經費，台北市政府有什麼損失？鄰近居民有什麼損失？
蔡正元說，事實上不但毫無損失，何況京華城本質上就是投資案，這個巨額投資案不只居民獲利，台北市政府及中央政府更因此而增加很多稅收，這種沒有人受損而明白圖利政府的投資案，還要扣柯文哲圖利罪責，這不就是政治追殺嗎？
蔡正元總結，柯文哲如果有向京華城收賄，北檢就應該舉證收賄金流，直接以收賄貪污罪名羈押，而且不是七彎八拐羅織圖利罪，再找有「經營關係」的媒體放話，掩飾檢方「明知違法洩密罪」，這不是台灣應該有的司法！
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