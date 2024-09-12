少年情緒障礙常自殘！家人砸千萬「荒野治療」　天天登山溯溪奏效

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▲自閉兒在嬰兒時期的腦容量已過度增生，但全腦連通性不足，導致孩子有不一樣的行為。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

18歲的「東東」在2、3年前被診斷為高功能自閉症，並多次自殘，反覆就醫仍無解，爸媽深受煎熬，經友人告知美國有「荒野治療」，於是送東東赴美， 幾年內花了上千萬台幣，症狀才大幅改善，日前已進入大學就讀；醫師說， 國外醫界將自閉症等問題列為「神經多樣性」，並非疾病，只是孩子腦部發育較慢，家人要有耐心。亞東醫院將於10月舉辦「2024年台灣青少年情緒障礙國際研討會」，主辦人為神經內科專家、台灣認知功能促進協會理事長甄瑞興醫師，他說，目前歐美將自閉症、注意力不足過動症、發育性語言障礙、失語症、書寫障礙、發展協調障礙、妥瑞氏症、反社會人和障礙、亞斯伯格症候群等，都列入「神經多樣性」範疇，認為這不應視為疾病或異常，而是腦部發育比一般人慢，家長應有正確認知。此外，甄瑞興以「自閉症類群障礙症」（Autism Spectrum Disorder，ASD）為例，說明這是腦神經發展性障礙，每一個案均有不同表現，通常在幼兒階段已與眾不同，特點為社交互動、語言溝通困難、興趣狹隘以及重複性行為等。甄瑞興表示，自閉並非局部腦病變，而是早期腦部發育不全所致，且影像檢查發現，與同年齡孩子相較，自閉兒在嬰兒時期的腦容量已過度增生，但全腦連通性不足，才導致孩子有不一樣的行為。依照甄瑞興估計，「神經多樣性」盛行率 2.5%，因此台灣每年約有3500名寶寶有特殊教育需求，但近年可能僅有1500人接受早療協助，其餘2000人則被「漏接」，往往升上國中後成為壞孩子，造成嚴重家庭、社會問題。甄瑞興指出，相較下，東東有機會到美國脫胎換骨已相當幸運。在跨國教育顧問的轉介下，；所有課程結束後，再到住宿型學校，持續接受每週1至2小時心理諮商，每天另有生活教練指導情緒控制，這才完成高中學業，進而申請到美國大學。甄瑞興也說，多數家長難以支付荒野治療的昂貴學費，所以他才籌備國際研討會，宣導「神經多樣性」概念，並邀請美國專家分享荒野治療及住宿型治療中心相關經驗，希望未來有機會使此治療本土化，也提供國人更多選擇。