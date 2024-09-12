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湖人未將Russell視為未來核心！美媒建議：可以用他換Zach LaVine

記者黃建霖/綜合報導

▲近期NBA記者Tim Bontemps在Hoop Collective節目上談到洛杉磯湖人隊時表示，他們並未將D.Russell視為未來核心，引起外界的討論。（圖／美聯社／達志影像）
▲近期NBA記者Tim Bontemps在Hoop Collective節目上談到洛杉磯湖人隊時表示，他們並未將D.Russell視為未來核心，引起外界的討論。（圖／美聯社／達志影像）
近期NBA記者Tim Bontemps在Hoop Collective節目上談到洛杉磯湖人隊時表示，他們並未將D'Angelo Russell視為未來核心，引起外界的討論。對此運動媒體《Fadeaway World》認為可以將Russell拿來換Zach LaVine，提升球隊的天賦。

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Russell不是湖人未來核心

Bontemps指出，湖人隊在2023年只和Russell簽下為期2年的合約，因為從長遠來看，他們不相信他，理由是其防守弱點太大。Bontemps也補充說，Russell在今年休賽季選擇了球員選項，而不是進入自由球員市場試水溫，這是因為根本沒有太多球隊對他感興趣。

「歸根結底，如果湖人隊想要成為一支爭冠球隊，他們真正需要做的就是把D'Angelo Russell變成一個既能投三分、又能防守的球員。」Bontemps如此寫道，「Austin Reaves顯然是他們未來核心的一部分，但Russell不是，這就是為什麼球隊只和他簽2年合約，這就是為什麼他今年夏天選擇了球員選項，因為他知道自己沒有太多市場。」 

作為湖人隊的進攻球員，Russell不夠穩定，而且是防守十分糟糕球員，在例行賽他雖然時有爆發的表現，但在季後賽的低迷也常讓湖人隊付出代價。Russell可能是會被湖人交易的球員之一，隨著他與球隊2年總價3600萬美元的合約即將到期，他的交易價值有所提升，一些重建球隊可能可以用他來釋放薪資壓力。

湖人可以用D'Angelo Russell換來Zach LaVine嗎？

Zach LaVine的名字出現在與湖人隊的交易討論中，他目前正處於一份5年總價2.15億美元的合約的第３年。這是NBA最糟糕的合約之一，許多人認為這一名球員並不值得拿這麼多錢。

不過《Fadeaway World》卻認為湖人可以用Russell換LaVine，他認為公牛很想擺脫這一筆爛合約，專注於重建球隊，可以給出一個首輪選秀權來試圖說服湖人承接LaVine。LaVine在進攻上限上可能是比Russell更高的球員，另外他的體型也更好一些，或許能夠給予湖人一些幫助。

不過事實上之前有多家媒體報導過，湖人對於LaVine並無興趣，這位29歲的前灌籃大賽冠軍被認為是高薪低能，而且被質疑的點幾乎和Russell相同，很難想像湖人會倒貼選秀權去換他。

▲芝加哥公牛球星Zach LaVine動手術，新賽季才能回歸。（圖／美聯社／達志影像）
▲芝加哥公牛球星Zach LaVine被認為是高薪低能的代表。（圖／美聯社／達志影像）

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