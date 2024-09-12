新生兒大便泛白！膽汁「關禁閉」全積在肝臟　黃疸兩周沒好要注意

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲廖舫敏發現欣欣的膽汁幾乎都淤積在肝臟內，後證實為膽道閉鎖，進行葛西手術才改善。（圖／中醫大附醫提供）

寶寶排便顏色異常，父母要快求救。2週大的新生兒欣欣膚色偏黃，而且大便顏色泛白，爸媽感覺不對，於是到大醫院檢查，發現她的膽汁幾乎都淤積在肝臟內，進一步證實是「膽道閉鎖症」，為此進行手術治療，欣欣在術後的大便顏色逐漸恢復正常的黃色，食慾和活力也明顯改善。中國醫藥大學附設兒童醫院兒童肝膽腸胃科主治廖舫敏說，當時欣欣在新生兒病房抽血檢查，發現直接膽黃素數值為3.55mg/dl（正常值小於1mg/dl），代表膽汁鬱積，嚴重恐造成肝硬化；隨後腹部超音波檢查，發現即使禁食6小時後，膽囊仍呈現細小狀態，與正常禁食會看到膽囊脹大明顯不同，進一步確定膽汁無法正常流通。廖舫敏指出，基於檢查與會診結果，診斷欣欣膽道閉鎖，於是由中醫大兒童醫院兒童外科主任曾采藝為欣欣執行「葛西手術」，成功治療膽道閉鎖，目前欣欣已3個月大，狀況良好。針對膽道閉鎖，廖舫敏說，其發生率在西方人約萬分之0.8，在台灣約為萬分之2~3，相對西方較高；曾采藝說明，膽道閉鎖為先天性異常疾病，目前病因未明，若延遲治療，膽汁一直無法送至腸道，可能導致肝臟發炎、功能受損，其症狀包括持續性黃疸和排便顏色淺或灰白，而手術是唯一治療方式，透過葛西手術將小腸與肝門脈區殘餘的膽管組織連接，膽汁即可流向腸道。廖舫敏指出，新生兒常見生理性黃疸，通常經過1~2週會自行痊癒，但若超過2週，則為「延長性黃疸」，需進一步檢查有無肝膽疾病，以免後續併發症產生，對此台灣兒科醫學會建議，當新生兒出現延長性黃疸時，應在一個月大時抽血檢驗，若結果異常，應尋求小兒消化專科或新生兒科醫師進行更詳細檢查。此外，廖舫敏提醒，父母若發現新生兒大便顏色異常，可使用健兒手冊上的嬰兒大便卡進行比對；如確診為膽道閉鎖，家長可能會擔心寶寶幼小時期接受手術，術後並需定期回診追蹤，但唯有及早診斷並制定治療計畫，才能確保寶寶獲得最佳醫療照護。