黃子佼被控訴性侵得逞「證據不足」沒事了　吹哨人6字發聲

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃子佼只要開庭都是同一套穿搭，狀態一派輕鬆。（圖／記者朱永強攝）

▲得知代「K小姐」控訴黃子佼性侵一案不予起訴，旅法網紅發聲。（圖／旅法網紅IG）

黃子佼去年被旅法網紅指控早年對17歲的她強制猥褻、性騷擾，震驚各界，另一名「K小姐」透過她控訴，2006年被黃子佼邀請去住處拍泳裝照，最後遭對方強制性交得逞，手法如出一轍，不過台北地檢署昨（11）日對該案以罪嫌疑不足為不起訴處分，身為吹哨人，旅法網紅發文痛訴：「早晚會有報應！」旅法網紅指控黃子佼一案，今年4月北檢查無客觀事證，加上女方和解後撤告，予以不起訴，而K小姐案件，檢察官勘驗黃子佼因另案查扣的隨身碟內容，沒有發現如證人所述關於K小姐轉述的相關影像，缺乏足夠對黃子佼提起公訴的證據，同樣不予起訴。對於黃子佼再度全身而退，旅法網紅昨天先是在IG限時動態表示：「之前大家關心的K小姐事件，今天判決（應為處分）出來了！證據不足不起訴。」不久再以中法語發文寫下：「LA JUSTICE SERA RENDUE（正義終將得到伸張），早晚會有報應！」旅法網紅4月發文，請大家不要忽略還有一位女孩（K小姐）痛訴17歲時曾經被黃子佼誘導拍泳裝照，期間趁機猥褻、性侵害，「我也持續有跟那位女孩聯絡，但對方身心靈受創嚴重，目前還在看身心科，連自己的孩子都無法全心全意照顧」，網紅稱被害女很善良，當初要去地檢署具結時，女子還問她需不需要假髮，可以送過來，「我們素昧平生，但她卻願意對我伸出援手！」此外，旅法網紅說，本件K小姐向黃子佼提告強制性交罪的案件結果尚未出爐，「黃子佼的說法是『是為了藝術而做的合意性交』。」怎料，如今本案被檢方認為黃子佼的隨身電磁資料沒有任何可疑證據，以及與K小姐、證人的陳述有出入，便以罪嫌不足為理由處分不起訴。