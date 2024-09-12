柯志恩民調贏綠營5戰將穩了？黃揚明揭1隱憂：國民黨不容樂觀

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據《TVBS》公布最新「2026高雄市長可能人選民調」顯示，目前民進黨立委林岱樺、賴瑞隆、許智傑、邱議瑩，或是前勞動部長許銘春，不論派出參戰，支持度都輸國民黨立委柯志恩。對此，資深媒體人黃揚明認為，目前高雄綠營還在分裂狀態，有意爭取市長提名的人還在各自表態，還沒有團結，所以國民黨其實不容樂觀。《TVBS》民調顯示，若是林岱樺對上柯志恩，兩人的支持度分別為林35%、柯40%；若是賴瑞隆出戰，支持度則為賴35%、柯40%。若民進黨派出許智傑或邱議瑩，支持度分別為許34%、柯42%，邱34%、柯43%，最後，如果是許銘春對戰柯志恩，藍綠間的差距會最大，差了23個百分點，許22%，柯45%。黃揚明11日在節目《大新聞大爆卦》表示，目前有意爭取高雄市長提名的人還在各自表態，綠營現在還在分裂狀態，還沒有團結；但柯志恩的支持度輾壓所有綠營選將，在這樣的情況下，說明綠營在高雄市有包袱存在。黃揚明指出，儘管國民黨不容樂觀，不過柯志恩有這樣的支持度代表真的有在地方跑；他也點出，想在2年後的九合一大選中有競爭力，候選人至少在民調上必須與對手咬住，不能差距太懸殊。