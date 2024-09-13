獨／LA街頭GT86化身小黃　台灣大車隊送禮助攻「完美cosplay」

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲55688台灣大車隊還有許多司機使用諧音梗車牌，像是「TDF-0857（拎杯有錢）」、「TDD-5088（我拎爸爸）」，以及TAT-520（QQ-我愛你，失戀神車）。（圖／55688台灣大車隊提供）

近期在美國洛杉磯街頭，一輛GT86化身為「55688」，鮮亮的黃色車身遠在異鄉仍讓人備感熟悉，根據《NOWnews今日新聞》掌握，55688台灣大車隊已聯繫上車主，將送出新版logo車貼、司機制服，讓車主與愛車完美cosplay成台灣大車隊，另55688也有許多豪車與充滿趣味的諧音梗車牌。有民眾直擊，美國洛杉磯街頭一輛GT86的車身不但是代表計程車的亮黃色車漆，車門還有台灣大車隊55688電話號碼跟logo，車頂上也有計程車的車頂燈，就連車牌還有令人害羞的「諧音梗」，讓許多台灣人會心一笑。據了解，車主靈感源於電影《終極殺陣》，許多人會把「86」聯想成《頭文字》D的豆腐店，終極殺陣也是計程車搖身一變成了跑車，因此便將愛車變成代表台灣的計程車55688。55688台灣大車隊也與車主聯繫上，由於車主是自行google使用舊版logo，台灣大車隊也期待能將最新版的55688 logo車貼、以及司機制服送給他，助車主與愛車完美cosplay成台灣大車隊。實際上，目前55688 APP在美國無法叫車，但在日本東京使用55688 APP叫車，可以叫到日本合作計程車隊的計程車，是因為台灣大車隊早在2018年即創立「天空聯盟」合作模式，與日本東京大和計程車（結盟，台日雙方合作、彼此的用戶可使用原有的叫車APP即時叫到對方的計程車，價格透明並確保服務品質。大和計程車是日本第一家上市計程車業者，創立已84年，在東京與其聯盟合計擁有1萬3000台計程車。此外，台灣大車隊也與京都MK車隊合作，提供台人機場接送與電子支付服務，及日人入境旅遊包車，未來也能和大阪、仙台、沖繩的計程車業者串聯，為台日計程車「天空聯盟」新增合作夥伴，提供更便利的交通出行服務給台日旅客。網友戲稱台灣大車隊LA分隊有GT86跑車，其實台灣大車隊目前光特斯拉就突破300台，具有許多豪車。另外， 55688台灣大車隊還有許多司機使用諧音梗車牌，像是「TDF-0857（拎杯有錢）」、「TDD-5088（我拎爸爸）」，以及TAT-520（QQ-我愛你，失戀神車）。TAT-520司機更分享，之前在雙連捷運站吃飯時，曾遇到2位高中生來拍他的車牌號碼，原先他以為發生什麼事情，結果對方表示車號很特別，「是哭哭我愛你」，讓人覺得相當有趣。