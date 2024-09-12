搶發飛官獲救消息挨批搶功　管碧玲：盼操作背後的心去污得淨

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空軍新竹基地第二聯隊飛官謝沛勳上尉，昨日晚間駕駛幻象2000戰機進行夜間訓練時意外失事，跳傘逃生獲救，後送台中童綜合醫院治療。不過海委會主委管碧玲徹夜在臉書轉播搜救進程，甚至比軍方還早先行公布獲救消息，遭質疑搶功。對此，管碧玲在臉書發文表示，與其說氣惱，更讓人感到同情，也希望這樣操作背後的心，能夠讓這一晚的令人感動洗禮，而終究去污得淨。幻象2000新竹外海失事，管碧玲在10日晚間10點45分於臉書發文表示，「生還！謝謝大家！天佑台灣！」晚間10點58分證實「上甲板了，意識清楚。」空軍則是在晚間11點41分才發布新聞稿證實人員獲救，遭外界質疑是在搶功。對此，管碧玲11日在臉書發文回應，「願諸多錯假訊息，受感動洗禮為淨」，10日的海上，救援的現場有海巡同仁和國軍官兵攜手，後方則有無數的國人關心集氣，一場不幸的空中意外，最後以飛官弟兄安全獲救結尾，十分美好，更讓人感動。那幾個小時裡，台灣的每一份子，就像是同一家人，一起等著家門外的孩子平安回來。完成救援後，國防部顧立雄部長很快傳訊要她轉達對海巡的感謝，「其實我們更感謝這當中的所有人，特別是像沛勳這樣在天空中守護我們的捍衛戰士，感謝每一位國人的緊緊相連。」管碧玲續說，至於後來不知所以的搶功、延誤急救、錯判潮汐的錯假訊息，與其說氣惱，更讓人感到同情，也希望這樣操作背後的心，能夠讓這一晚的令人感動洗禮，而終究去污得淨。