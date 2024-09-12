特企／中秋沒連假　與親友在家共度美好　專家：電動沙發成新寵

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今年中秋節沒有連假，讓不少網友感到無奈，紛紛哀嚎：「中秋節只有一天假，烤肉實在太累了！」雙北地區的合法烤肉地點有限，可能很難找到合適的場所，再加上外面烤肉既熱又累，不如在家裡舉辦簡單的聚會，和親朋好友一起享受冷氣，舒舒服服地在沙發上共度佳節。而客廳的沙發作為相聚空間中的主角之一，其舒適性至關重要。擁有35年沙發製造經驗的專家Paul Yang指出，近一兩年消費者選擇電動沙發的比例明顯增加，主要有以下幾個原因：1.靈活調整：只需按下按鈕，就能輕鬆調整椅背和腳踏的角度。這一設計能提供符合人體工學的支撐，實現更徹底的放鬆。2.操作簡便：電動沙發操作簡單直觀，不需額外力氣來調整，小朋友和長者也能輕鬆使用。這樣不僅為全家人提供舒適的坐感體驗，還能延長相聚的時光。沙發先生家居推出的新品「科隆沙發」專為多段式躺椅設計，一鍵隨心切換各種角度，椅背從頭到腳貼合身體曲線，180度全開平躺，瞬間變成適合小憩的沙發床。此外，還貼心配備了USB充電孔設計，長時間聚會也能保持3C產品充電無憂。趁中秋節前夕，將家中的沙發更換成舒適又多功能的科隆沙發，無疑是一個明智的選擇。您可以在沙發先生家居試坐，感受科隆沙發的舒適與便利。全台北中南共有9間分館，價格透明不二價，並提供沙發主結構5年保固，為消費者提供最安心的購物體驗。