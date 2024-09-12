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貝碧佳颱風水氣襲台！中秋節降雨熱區出爐　賞月避開「這3地區」

記者鍾怡婷/綜合報導

▲「貝碧佳」颱風預計今（12）日晚上增強為中度颱風，最靠近台灣的時間點在週日、下週一（15日、16日）。（圖／取自中央氣象署）
▲「貝碧佳」颱風預計今（12）日晚上增強為中度颱風，最靠近台灣的時間點在週日、下週一（15日、16日）。（圖／取自中央氣象署）
菲律賓東方海面的貝碧佳颱風，強度持續增強，預計下週一抵達東海，受到外圍水氣影響，週日到下週一北部、東北部有間歇雨勢，中秋節（17）日低壓水氣影響，「東半部」與「北海岸」、「東北角地區」雲量多容易有陣雨，月亮只會從雲縫中露臉，其他地區則相對比較容易看到月亮。

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根據天氣分析師廖于霆於「天氣風險 WeatherRisk」預報指出，菲律賓東方海面的貝碧佳颱風，強度持續增強，預測路徑穩定朝琉球海面移動，預估週日（15日）就會來到琉球那霸一帶，下週一（16日）抵達東海，並從中國浙江附近登陸，受到它外圍環流水氣影響，週日到下週一北部東北部有間歇雨勢，不過高溫可望有所緩解。

下週二（17日）就是中秋節，目前看起來應該沒有颱風直接攪局，不過受到低壓水氣影響，東半部與北海岸、東北角地區雲量多容易有陣雨，要賞月要從雲縫中。其他地區則是多雲時晴的天氣，相對比較容易看到月亮。因為數值模式持續預報下週菲律賓東方海面還有其他颱風形成，預報會不會有變化還要再持續觀察。

▲（圖／中央氣象署）
▲中秋節東半部與北海岸、東北角地區雲量多容易有陣雨，要賞月要從雲縫中。（圖／中央氣象署）
今（12）日受偏東風水氣影響，迎風面東半部以及基隆北海岸地區容易有陣雨，降雨不限午後，整天都有突如其來一陣大雨的機會，不下雨的時候還是可能會出太陽，氣溫也還是比較熱。

中南部山區今年仍有午後雷陣雨，並有短時較大雨勢發生機會，如果要前往山區活動，要注意安全。西半部其他地區今天天氣大致穩定，都是晴時多雲，日照強氣溫高。各地高溫北部可來到攝氏34-35度，中南部攝氏33-34度，東半部攝氏32-33度。北部白天還是要注意高溫，保持家中通風，多補充水分，預防中暑。

明天（13日）受低壓帶影響，台灣附近風場轉東北風，迎風面的東半部與基隆北海岸地區仍有陣雨，中南部仍有短暫午後雷陣雨，雨勢可能比今天稍弱一點，白天氣溫跟今天差不多，還是悶熱。

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